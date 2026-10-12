Julián Weich se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: “La tristeza estaba en los momentos de mayor éxito”

Julián Weich es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina. A lo largo de su trayectoria, se destacó como actor y conductor de programas que marcaron distintas generaciones, como El agujerito sin fin, Sorpresa y 1/2, ¿Quién quiere ser millonario? y Justo a tiempo. Su estilo cercano y su capacidad para entretener al público lo convirtieron en uno de los rostros más populares de la pantalla chica.

Julián Weich es uno de los rostros más seguidos de argentina

Sin embargo, detrás de esa imagen asociada al humor y al entretenimiento, el conductor atravesó una etapa personal muy difícil. Durante varios años, experimentó una profunda depresión que coincidió con uno de los momentos de mayor reconocimiento profesional. Con el paso del tiempo, pudo hablar de aquella experiencia y compartir cómo vivió una situación que, durante mucho tiempo, permaneció alejada de la mirada pública.

Julián Weich se sinceró sobre su depresión

Recientemente, Julián Weich brindó una entrevista a TN en la que recordó aquella etapa y habló sobre la contradicción que vivía mientras sus programas alcanzaban importantes niveles de audiencia. Al referirse a esos años, el conductor reconoció que el éxito profesional no siempre iba acompañado de bienestar personal: “Cuando yo viví esas depresiones, estaba en los momentos de mayor éxito”, expresó.

También dejó en evidencia cuánto le costaba explicar lo que le sucedía. Mientras el público lo asociaba con la alegría y el entretenimiento, él atravesaba un profundo malestar: “A mí me dolía la vida”, resumió al describir cómo se sentía. En ese contexto, explicó que su trabajo le permitía encontrar una pausa frente a lo que estaba viviendo, aunque eso no significaba que el problema hubiera desaparecido.

El sostén de Julián Weich durante su depresión

Al recordar cómo transitaba aquellos años, Julián Weich destacó que su actividad profesional fue un sostén: “Y mi trabajo creo que me sostuvo, porque al menos durante dos horas de un programa o lo que sea, te olvidás de quién sos y pasás a ser un instrumento que a la gente le sirve para entretenerse”, explicó. Para el conductor, ponerse frente a las cámaras implicaba concentrarse en su función y ofrecerle al público un espacio de entretenimiento, incluso cuando personalmente no atravesaba un buen momento.

Julián Weich se refugió en el trabajo durante su época más oscura

Esa experiencia también influyó en la manera en que entiende su vínculo con la audiencia. El conductor contó que muchas personas se acercan para agradecerle por haberlas acompañado o ayudado a atravesar situaciones difíciles: “A mí me llegan: ‘Me cambiaste la vida, me ayudaste, me acompañaste’”, relató. Y agregó: “Yo no voy a dejar de hacerlo sabiendo que le salvo la vida a una persona”. En ese sentido, también explicó por qué el público suele sorprenderse cuando no se muestra sonriente: “Yo soy una persona seria que trabaja de divertir a los demás”.

El presente profesional de Julián Weich tras dicha etapa

Uno de los momentos más difíciles llegó cuando tomó conciencia de la gravedad de lo que estaba viviendo. Durante la entrevista, Julián Weich contó que hubo un pensamiento que lo asustó y que le permitió reconocer que necesitaba ayuda: “Me asusté el día que pensé: si me dan un botón para apretar y yo me muero, lo aprieto. Dije: ‘Ah, no, esto es grave’”, recordó. Fue entonces cuando decidió acudir a un psiquiatra, porque comprendió que no podía continuar de esa manera.

Julián Weich vive un presente con menos presión y más tranquilidad

Al mirar hacia atrás, Julián Weich explicó que hoy comprende mejor lo que le sucedió y que ya no siente el mismo temor ante la posibilidad de volver a atravesar una situación similar: “Y lo superé, lo pasé, no sé, hoy no es un... no tengo ninguna problemática con eso ni tengo un miedo a volver a caer en eso porque ya lo entendí”, afirmó. También dejó una reflexión sobre cómo cambió su manera de medir el bienestar personal: “Hoy soy más feliz que hace 30 puntos de rating”. Así, para el conductor, haber atravesado aquella etapa significó comprender que el éxito profesional no garantiza la felicidad y que el bienestar no depende de tener una vida libre de problemas, sino aprender a enfrentarlos y entenderlos.