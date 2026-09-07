Cuando la ciencia aprende a mirar al ser humano

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En un tiempo en el que hablar de salud mental dejó de ser un gesto marginal para convertirse en una necesidad social, el trabajo de María José de Castro busca tender puentes entre la ciencia y la experiencia humana. Es licenciada en Psicología, psicóloga clínica con orientación cognitivo-conductual, neuropsicóloga y magíster en Psiconeuroinmunoendocrinología. Su recorrido se construyó en la intersección entre la mente, el cerebro, el cuerpo y los contextos en los que las personas viven y trabajan.

Durante su formación universitaria, las clases de Neuropsicología y las prácticas con pacientes con patologías neurodegenerativas marcaron profundamente su manera de comprender la profesión. Esas experiencias le enseñaron que detrás de cada diagnóstico existe una historia singular y que ningún abordaje puede ser verdaderamente completo si no contempla al ser humano en su totalidad.

Su formación en Psiconeuroinmunoendocrinología amplió esa mirada y le permitió profundizar en la relación entre los procesos psicológicos, el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el funcionamiento endocrino. A su vez, su experiencia como psicóloga laboral la llevó a participar en proyectos y organizaciones de gran relevancia, como Mercado Libre, Google y AstraZeneca, y a trabajar en ámbitos de alta exigencia vinculados con las industrias minera y espacial.

En esos contextos comprendió que el bienestar, la salud mental, la adaptación y los vínculos también son factores decisivos en entornos profesionales complejos. Cada espacio de trabajo plantea desafíos diferentes y exige una escucha atenta, conocimiento técnico y sensibilidad.

La comunicación se convirtió, naturalmente, en otra dimensión de su carrera. Creó un podcast dedicado a la psicología, el cerebro, las ciencias del comportamiento y la salud mental, y participó en programas de televisión, radio y streaming. Su propósito es acercar conocimientos rigurosos con un lenguaje claro, sin perder profundidad.

Su diferencial está en no olvidar nunca que, al trabajar con otra persona, está entrando en contacto con un ser humano. La empatía, la comprensión y una mirada integral son los valores que sostienen cada proyecto que emprende.

Actualmente, desarrolla nuevas ideas para su podcast y proyectos que integran Neuropsicología, Psiconeuroinmunoendocrinología y ciencias del comportamiento. Su objetivo es seguir creciendo como profesional, investigadora, oradora y comunicadora, contribuyendo a una comprensión más profunda y humana de la salud mental.

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