METAMORFOSIS DEL ALMA: Meneca Carrate transforma su historia en arte y palabra

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Hay libros que nacen de la imaginación, y otros que nacen de la vida. METAMORFOSIS DEL ALMA pertenece a estos últimos: un recorrido íntimo que transforma las pérdidas, las alegrías y heridas que dejan huellas, por esa fuerza que muchas veces descubrimos cuando creemos que ya no podemos más.

Como artista plástica, Meneca Carrate siempre encontró en la pintura una manera de expresar aquello que las palabras no siempre pueden decir. Cada obra fue, de alguna manera, una forma de contar parte de su historia. Pero llegó un momento en que sintió la necesidad de ir más allá de las imágenes, volcar en palabras las emociones, los recuerdos y las vivencias que, durante tanto tiempo habían permanecido dentro de ella. Así nació METAMORFOSIS DEL ALMA, como puente entre el arte y la vida, entre la emoción y la palabra, entre aquello que nos toca atravesar y la posibilidad de transformarlo en algo nuevo.

El libro ya tuvo presentaciones en Nueva York y en San Miguel, la ciudad donde vive la autora, y ahora llega a la Ciudad de Buenos Aires: el próximo 18 de septiembre, a las 18 hs, en TOMEI GALLERY Loc. 17, 18 PB, GALERÍA LARRETA, FLORIDA 971.

“Para mí, cada presentación representa mucho más que mostrar un libro: es la posibilidad de compartir con otras personas una parte de mi mundo, de encontrarme con los lectores y de transmitir un mensaje que considero esencial”, cuenta Carrate. “Incluso después de las etapas más difíciles, siempre existe la posibilidad de volver a empezar y de transformar lo vivido, porque, en definitiva, una metamorfosis no significa dejar atrás quienes fuimos: significa tomar lo vivido —lo bueno, lo doloroso, lo inesperado— y convertirlo en una nueva versión de nosotros mismos. Quizás ahí esté la verdadera esencia del arte: transformar una emoción en una obra, una experiencia en palabras y una historia personal en algo que pueda tocar el corazón de alguien más”.

METAMORFOSIS DEL ALMA — Presentación en CABA | 18 de septiembre, 18 hs. TOMEI GALLERY Loc. 17, 18 PB, GALERÍA LARRETA, FLORIDA 971.

PARA CONOCER MÁS Y ADQUIRIR EL LIBRO:

BUSCALIBRE.com.ar

Instagram: @meneca.carrate.arte

Web: www.menecacarrate.com