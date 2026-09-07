Lic. Sol Giménez: una mirada sobre la salud mental perinatal centrada en cada mujer y su historia

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La Lic. Sol Giménez encontró desde sus primeros años de formación en la psicología un espacio ligado a su curiosidad por comprender aquello que existe detrás de las palabras, las conductas y las historias de cada persona. Su recorrido profesional comenzó a consolidarse a partir de una residencia en Psicología Comunitaria en Salta, que le permitió acercarse al trabajo en Salud Pública, atención primaria y poblaciones vulnerables.

Durante 13 años trabajó en hospitales y centros de atención, mientras continuaba formándose mediante posgrados, especialidades y cursos. También se desempeñó como instructora de residentes, una experiencia que fortaleció su interés por la formación y el intercambio profesional.

Con la maternidad comenzó una nueva etapa que la llevó a profundizar su formación en salud mental perinatal, orientada al acompañamiento durante la búsqueda de embarazos, gestaciones, puerperios, lactancias y crianza temprana.

Una práctica adaptada a cada historia

Su diferencial parte de comprender que ninguna persona atraviesa sus procesos de la misma manera. Con una formación de base en psicoanálisis e incorporando otros enfoques, busca conocer a cada consultante y adaptar las herramientas e intervenciones a sus necesidades.

Dentro de su práctica también diseña recursos lúdicos específicos, como cartas, ebooks, tableros interactivos, rompecabezas y otras propuestas pensadas de acuerdo con cada motivo de consulta. Su trabajo se sostiene, además, sobre la formación, la supervisión y la terapia personal.

Los desafíos alrededor de la maternidad

Uno de los principales desafíos que identifica son los mandatos y representaciones sociales vinculados con la maternidad, que muchas veces dificultan expresar emociones que se alejan de la idea de una experiencia exclusivamente feliz.

A la vez, observa una oportunidad en la creciente visibilización de las maternidades reales y en el cuestionamiento de los roles tradicionalmente asignados a las mujeres. También plantea la necesidad de avanzar hacia una atención sanitaria más respetuosa, empática y centrada en las necesidades de mujeres y bebés.

Nuevos espacios de acompañamiento

De cara al futuro, Soledad busca ampliar su alcance mediante espacios individuales y encuentros grupales, además de desarrollar recursos lúdicos para comercializar y crear un podcast dedicado a estas temáticas.

Entre sus objetivos también se encuentra impulsar un trabajo institucional mediante una comisión científica que contribuya a visibilizar la salud mental perinatal tanto en la comunidad como entre los equipos profesionales.

Datos de contacto

Celular: 3875999842

Instagram: @sol.maternidark

Email: [email protected]