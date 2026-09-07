Tuchi Impact Club: una comunidad para transformar emprendimientos en negocios

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Tuchi Impact Club (TIC) nació a partir de la experiencia de su fundadora, Licenciada en Administración y en Recursos Humanos, luego de años dedicados a emprender, crear negocios y acompañar proyectos vinculados al comercio, la moda, la belleza y los espacios para emprendedores.

Ese recorrido le permitió identificar una problemática frecuente: muchas buenas ideas encuentran dificultades no por falta de talento, sino por la ausencia de herramientas, organización y acompañamiento. Frente a emprendedoras que intentaban resolver múltiples desafíos en soledad y sin saber cuál debía ser el próximo paso, surgió la iniciativa de crear el espacio que a ella misma le hubiera gustado encontrar al comenzar.

De la formación a la acción

Más que una capacitación, TIC busca consolidarse como una comunidad en la que los emprendedores puedan profesionalizar sus negocios, capacitarse, generar vínculos y pasar a la acción.

Su diferencial está en trasladar la teoría a situaciones concretas. La propuesta combina la formación académica de su creadora con su experiencia al frente de negocios, atravesada por aprendizajes, desafíos, ventas y liderazgo de equipos.

La membresía reúne formación, masterclass con especialistas, herramientas prácticas y una red de personas que transitan desafíos similares.

Una comunidad en crecimiento

Lo que comenzó como una idea para compartir conocimientos fue evolucionando con la incorporación de nuevos contenidos, profesionales invitados, encuentros y experiencias. El objetivo se mantuvo desde el inicio: democratizar herramientas que muchas veces parecen reservadas para grandes empresas y acercarlas a quienes están construyendo desde cero.

De cara al futuro, la visión es convertir a Tuchi Impact Club en una de las comunidades de emprendedores más importantes de Argentina y avanzar, posteriormente, hacia una expansión internacional.

La propuesta busca acompañar especialmente ese punto de transformación en el que un emprendimiento deja de ser solamente un sueño y comienza a convertirse en una empresa.

Como parte de este camino, Natalia Belén Pérez estará presente el 24 de noviembre en Emprendefest como embajadora del evento representando a Tuchi Impact Club, sumando esta participación a la evolución de la comunidad.

Datos de contacto

Celular: 1155712299

Instagram: @tuchiimpactclub

Email: [email protected]