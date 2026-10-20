Daniela Ortega en el Mega Outlet 2026, el evento que potenció el talento y los negocios de las mujeres en Merlo, San Luis

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La maquilladora profesional Daniela Ortega, participó en el Mega Outlet 2026, un evento realizado el 4 de Octubre en el Hotel EPIC de Merlo, San Luis, que reunió a 15 mujeres emprendedoras de diversos rubros que, impulsadas por una ética de trabajo impecable y una mentalidad empresarial dispuesta a asumir riesgos, unieron sus esfuerzos para promover sus negocios y potenciar sus ventas en el mercado laboral actual.

Estas líderes demostraron una enorme capacidad para adaptarse a las tendencias actuales de inversión y consumo. Con una profunda persistencia y confianza en sí mismas, crearon un espacio colaborativo que abarcó una impresionante variedad de rubros de consumo y diseño: alimentación saludable, accesorios y joyas, arte, bazar, belleza y maquillaje, decoración, hogar, indumentaria, moda, tendencias, regalos.

Esta exitosa propuesta reunió a mujeres que creen apasionadamente en la misión de sus empresas. Con una actitud positiva, pasión, empatía y dedicación, demostraron cómo el liderazgo femenino no solo busca generar mejores rendimientos económicos y construir la vida que desean, sino también generar iniciativas con impacto social que aporten alegría y bienestar a las personas.

La reconocida maquilladora profesional Daniela Ortega fue una de las grandes protagonistas que se sumó a este encuentro de mujeres inspiradoras. Tras el cierre de la jornada, la especialista compartió su entusiasmo por el impacto de cada marca en la comunidad:

"Como emprendedora y profesional, me sentí impactada por estas increíbles mujeres, y muy agradecida a ellas por el apoyo y la oportunidad de sumarme a este espacio para poder difundir mi trabajo de maquillaje profesional."

El evento dejó en claro que cuando el talento, las habilidades personales y la colaboración se encuentran, los resultados son transformadores. Las organizadoras invitan a toda la comunidad a interactuar con los proyectos, conocer sus historias y seguir apoyando el crecimiento de estas marcas locales que redefinen el comercio en la región.

Para descubrir más sobre el trabajo de Daniela y conectar con esta red de negocios, podés visitarla y contactarla en su perfil de Instagram @danielaortega_makeup o por WhatsApp al 11 6014-2921.