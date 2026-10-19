La nueva vida de Martín, el hijo de Fito Páez y Cecilia Roth, a los 27 años: de crecer entre músicos y arte a dirigir su propio negocio

Martín, el hijo de Fito Páez y Cecilia Roth, creció en un entorno atravesado por la música, el cine y distintas expresiones culturales que formaron parte de su vida desde temprana edad. Con el paso de los años, eligió desarrollar un recorrido propio dentro del mundo del entretenimiento, orientado a la producción y la gestión de proyectos vinculados al ámbito artístico. Lejos de los reflectores que acompañaron la trayectoria de sus padres, construyó una actividad enfocada en iniciativas impulsadas por él mismo y con objetivos fuera del escenario.

De crecer entre artistas a dar vida a su propio negocio: El presente de Martín, el hijo de Fito Páez y Cecilia Roth

Martín Páez Roth encontró una manera particular de mantener su vínculo con el universo creativo que marcó su historia familiar. Aunque creció rodeado de figuras destacadas de la cultura, decidió enfocar sus intereses en áreas relacionadas con la organización de eventos, el desarrollo de propuestas comerciales y otros proyectos ligados al espectáculo. Actualmente, reparte su tiempo entre emprendimientos propios y actividades que mantienen viva su conexión con el arte.

Martín, Fito Páez y Cecilia Roth

Desde pequeño estuvo en contacto con escenarios, rodajes, presentaciones y distintos espacios vinculados a la actividad artística, una experiencia que contribuyó a moldear sus intereses a medida que fue creciendo y definiendo su propio camino profesional. El hijo del músico optó por una trayectoria más ligada a la gestión y la producción. Aunque siempre mantuvo cercanía con distintas expresiones creativas, decidió orientar sus proyectos hacia el detrás de escena del entretenimiento.

Con el paso de los años comenzó a participar en iniciativas vinculadas a la organización de eventos, el desarrollo de marcas y las actividades relacionadas con la industria musical. El recorrido personal de Martín Páez Roth fue tomando forma en paralelo a una búsqueda de identidad propia. En distintas oportunidades participó en proyectos relacionados con espectáculos y producción, construyendo una experiencia ligada a la coordinación, planificación y ejecución de propuestas.

Martín y Fito Páez

Además de su trabajo dentro del sector del entretenimiento, el hijo de Fito Páez y Cecilia Roth conservó una relación cercana con las artes visuales. El dibujo y la pintura forman parte de sus actividades habituales y ocupan un lugar importante dentro de sus intereses personales. Esa conexión con la creatividad aparece como un punto en común con el universo en el que creció, aunque expresada desde una perspectiva diferente y complementaria a la desarrollada en sus emprendimientos comerciales.

Producción, merchandising y proyectos propios: La vida de Martín Páez Roth

Uno de los pilares del presente de Martín Páez Roth es su propia empresa dedicada al desarrollo de merchandising musical y a la prestación de servicios vinculados a recitales, festivales y giras. Desde ese espacio trabaja en propuestas relacionadas con productos oficiales para artistas y eventos, además de participar en distintos procesos asociados a la organización y funcionamiento de producciones musicales. La iniciativa le permitió integrarse a una actividad que conoce desde muy joven a partir de una mirada empresarial.

Martín Páez Roth

En paralelo, también impulsó Páez Roth Entertainment, una productora orientada a la creación y realización de eventos culturales y propuestas de entretenimiento. A través de esta estructura desarrolló iniciativas propias vinculadas a la música, el arte y los espectáculos en vivo. El proyecto le permitió ampliar su participación dentro del sector y generar espacios donde distintas disciplinas pueden compartir un mismo escenario.

Uno de los emprendimientos más conocidos de esta etapa fue la recuperación del espíritu de Paladium, un emblemático punto de encuentro de la noche porteña de los años ochenta. Mediante eventos itinerantes inspirados en esa referencia cultural, Martín Páez Roth organizó encuentros que combinan música, intervenciones artísticas, exposiciones visuales y distintas expresiones creativas. La propuesta busca recrear parte de aquella identidad cultural adaptándola a formatos contemporáneos y acercándola a nuevas generaciones.

Martín y Fito Paéz

A los 27 años, Martín Páez Roth desarrolla una actividad que reúne producción de eventos, gestión de proyectos, merchandising y propuestas culturales. Su presente profesional está vinculado a emprendimientos propios que se desarrollan dentro de la industria del entretenimiento, mientras mantiene un vínculo constante con las artes visuales. Tras haber crecido rodeado de músicos y actores, construyó un recorrido enfocado en iniciativas impulsadas por él mismo, consolidando una actividad que combina gestión y creatividad.

VDV