Juan Alberto Mateyko redobló la apuesta tras el duro posteo contra Julieta Prandi: “Me pareció fuera de lugar”

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa dando que hablar y sumando repercusiones en el mundo del espectáculo. Recientemente, Juan Alberto Mateyko se pronunció al respecto a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido al cantante, en el que cuestionó la manera en que se hizo pública la ruptura y expresó su desacuerdo con la decisión de comunicarla de esa forma.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Lejos de dejar el tema atrás, el conductor volvió a referirse a la polémica y explicó los motivos que lo llevaron a publicar esas palabras. En sus declaraciones, contó cómo se enteró del comunicado, recordó el difícil momento que atravesó al conocer otra noticia que lo conmovió y dejó en claro que no se arrepiente de haber expresado públicamente lo que piensa.

El duro comunicado de Juan Alberto Mateyko contra Julieta Prandi

En su publicación de Instagram, Mateyko se dirigió directamente a Emanuel Ortega, a quien felicitó por su cumpleaños, pero aprovechó la ocasión para cuestionar el comunicado con el que Julieta Prandi hizo pública la separación. “Vos no sos merecedor de un #comunicadooficial”, escribió el conductor, quien comparó esa forma de anunciar el final de una relación con una práctica que le recordó a la época de la dictadura.

El letal posteo de Mateyko contra Julieta Prandi

En el mismo mensaje, sostuvo que el músico había acompañado públicamente a su pareja durante un momento difícil y consideró que la situación merecía otro tratamiento. “Así no”, expresó, antes de cerrar con una frase dirigida al cantante: “¡Te exijo que seas feliz!”. Además, vinculó su malestar con el contexto en el que se conoció la ruptura, ya que ese día había quedado especialmente conmovido por el relato de Gustavo Yankelevich sobre una dolorosa historia familiar.

Juan Alberto Mateyko explicó por qué no se arrepiente de su posteo

Al explicar los motivos que lo llevaron a pronunciarse públicamente, Juan Alberto Mateyko contó que se enteró del comunicado de Julieta Prandi al llegar a la radio. Fue su productor, Federico Cabrera, quien le preguntó si estaba al tanto de la publicación y se la leyó. “Y me pareció fuera de lugar”, sostuvo el conductor, quien cuestionó especialmente el impacto que podía tener la noticia dentro del entorno familiar de Emanuel Ortega. En ese sentido, señaló que India, la hija del cantante, se había enterado de lo que sucedía entre su padre y la modelo a través del comunicado.

Mateyko también se refirió al contexto en el que decidió expresarse y recordó la conmoción que le había provocado el relato de Gustavo Yankelevich sobre una dolorosa historia familiar. Según explicó, ese día se había sentido tan afectado que ni siquiera pudo comunicarse por teléfono y optó por enviarle un mensaje escrito. Además, confirmó que había hablado con Emanuel por su cumpleaños y dejó en claro que no se arrepiente de su publicación: “Si yo la viese o hablase con Julieta, le diría exactamente lo mismo que le publiqué, no le pediría permiso”, afirmó. Y agregó que no la llamaría para anticiparle lo que iba a publicar ni para preguntarle por qué había tomado esa decisión. “Mi conciencia está tranquila”, concluyó.

El comunicado con el que Julieta Prandi anunció la separación de Emanuel Ortega

La polémica se originó a partir del mensaje con el que Julieta Prandi hizo pública su separación de Emanuel Ortega, luego de seis años de relación. La modelo eligió sus redes sociales para comunicar el final de la pareja, una decisión que posteriormente despertó distintas reacciones y abrió el debate sobre la forma en que se había dado a conocer la noticia.

El comunicado con el que Julieta Prandi aunció su separación

En ese contexto, el posteo de Mateyko sumó una nueva voz a las repercusiones de la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Mientras el conductor cuestionó públicamente la decisión de comunicar la separación de esa manera, también dejó en claro que su intención era expresar su opinión sin pedir autorización ni retractarse después.