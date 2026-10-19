Salió a la luz la verdad sobre lo que pasó en la grabación de la película de Chiquititas con Romina Yan y Darío Giordano

Las declaraciones de Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan y Darío Giordano, sobre las situaciones de violencia psicológica y física que, según su testimonio, habría vivido durante su infancia junto con su hermano Franco por parte de su padre, volvieron a poner bajo la lupa distintos aspectos de la historia familiar. Entre ellos, surgieron nuevas versiones sobre lo ocurrido durante la filmación de la película “Chiquititas: Rincón de Luz”.

Dificultades en el rodaje de la película de Chiquititas, protagonizada por Romina Yan

La película “Chiquititas: Rincón de Luz”, es uno de los films más recordados por los fanáticos de la serie juvenil, porque no solo fue la adaptación al cine de uno de los programas más exitosos de la TV, sino que fue la última aparición de Romina Yan interpretando al emblemático personaje de Belén Fraga.

El film se rodó en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, la localidad fue elegida por su escenario natural y también para contar la historia de unos huérfanos obligados a trabajar en la granja de Coronel Francisco Estévez (Juan Leyrado), quien estaba interesado en los diamantes de una cueva, que finalmente pertenecían a Belén Fraga, quien llega al lugar por indicación de un libro y se encuentra con Alejo Méndez Ayala (Facundo Arana), ambos son los encargados de vencer al villano y rescatar a los niños.

Romina Yan//Redes Sociales

De acuerdo al medio ANRoca, la película tuvo varios inconvenientes a la hora de la filmación, relacionadas con el clima propio de La Patagonia, las distancias y los traslados de personas y equipos. Sin embargo, eso no impidió que el proyecto fuera un éxito y que al año siguiente saliera a la luz el CD con las canciones de la película.

Los rumores del detrás de escena de Romina Yan y Darío Giordano mientras filmaban la película de Chiquititas

A una semana del testimonio de Valentín Yankelevich, reflotó cómo fue el detrás de escena de “Chiquititas: Rincón de Luz”, donde trascendió las actitudes que habrían tenido Romina Yan y su pareja Darío Giordano durante las extensas horas de rodaje de uno de los films más convocantes de principios del 2000.

Romina Yan y Darío Giordano//Redes Sociales

Según publicó ANRoca, Romina Yan ocupaba un lugar central dentro de la dinámica del rodaje de la película. La actriz no solo debía estaba enfocada en su personaje protagónico, sino que también acompañaba a los chicos que formaban parte del elenco, ya que para muchos esa oportunidad representaba un paso importante para el comienzo de sus carreras profesionales.

Según los recuerdos difundidos sobre aquella filmación, Yan mantenía una actitud cercana con sus compañeros más jóvenes. En medio de jornadas extensas y exigentes, se ocupaba de contenerlos y orientarlos, convirtiéndose en una figura de referencia detrás de cámaras. Esa faceta de la actriz es uno de los aspectos que más permanece en la memoria de quienes participaron del proyecto.

Romina Yan y Darío Giordano//Redes Sociales

Por el contrario, Darío Giordano, tuvo a su cargo responsabilidades relacionadas con la logística. Su tarea estuvo vinculada con la organización de los viajes y los traslados. La magnitud del rodaje exigía una coordinación permanente, especialmente por la presencia de numerosos integrantes del elenco infantil. Con el paso del tiempo también circularon versiones sobre supuestas diferencias entre Giordano y algunos miembros del equipo técnico.

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En medio de las recientes revelaciones familiares, el rodaje vuelve a ser recordado desde otra perspectiva y permite conocer un poco más de quien era Darío Giordano, un hombre que luego de la muerte de Romina Yan en el 2010, desapareció del foco mediático y hoy vuelve a estar en el centro por las denuncias públicas de Valentín Yankelevich y posteriores declaraciones de Gustavo Yankelevich.