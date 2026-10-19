Dra. María Inés Jhones: una ginecología basada en la escucha, la empatía y el acompañamiento

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La Dra. María Inés Jhones construyó su trayectoria en la ginecología a partir de una vocación por la medicina y el acompañamiento de las mujeres. Su ejercicio profesional combina el conocimiento científico, la escucha y la empatía, con el objetivo de generar vínculos de confianza y ofrecer una atención adaptada a las necesidades de cada paciente.

A lo largo de su carrera, la formación académica y la experiencia cotidiana fueron consolidando una manera de ejercer la medicina en la que el aspecto humano ocupa un lugar fundamental. Para la especialista, cada consulta representa una oportunidad de escuchar, comprender y acompañar a las mujeres en momentos importantes de sus vidas.

Prevención, confianza y atención personalizada

Uno de los principales pilares de su trabajo es brindar un espacio donde cada paciente pueda sentirse cómoda, escuchada y acompañada. Desde esta perspectiva, la responsabilidad, el compromiso y la empatía son valores esenciales que orientan su práctica profesional.

La Dra. considera que uno de los desafíos actuales de la ginecología es sostener una atención de calidad y personalizada en un contexto de constante evolución médica y necesidades cada vez más diversas.

En este sentido, destaca la importancia de promover la prevención y el cuidado de la salud femenina, mediante la información, el acompañamiento y la detección temprana. La educación y la comunicación también cumplen un papel fundamental para derribar mitos, despejar dudas y ayudar a las mujeres a tomar decisiones informadas sobre su salud.

Su compromiso con la actualización profesional se proyecta hacia nuevas áreas de formación, especialmente en ginecología regenerativa y el abordaje del climaterio, una etapa en la que busca profundizar sus conocimientos para acompañar a las pacientes con herramientas, tratamientos y opciones orientadas a mejorar su calidad de vida.

Con la mirada puesta en el crecimiento profesional, la Dra. María Inés Jhones busca continuar combinando la innovación y la medicina basada en la evidencia con una atención cercana y personalizada, acompañando a las mujeres con información clara, bienestar y confianza.

CONTACTO

Celular: 1535027097

Instagram: @dra.inesjhones