Urbano vs. sporty: los dos looks con los que Zaira Nara anticipó las tendencias del verano

Zaira Nara se consolidó como la indiscutida reina de las tendencias en el mundo de la moda contemporánea. Con su estilo único y su capacidad innata para fusionar la sofisticación con lo cotidiano, la modelo y conductora comenzó a darle la bienvenida al verano 2027 de una manera espectacular. Anticipándose a los días de calor, capturó la atención de todos sus seguidores al lucir dos propuestas estéticas completamente opuestas pero igualmente deslumbrantes. En esta oportunidad, la menor de las hermanas Nara apostó por dos looks distintos con los que demostró su versatilidad y vigencia en la escena del diseño.

Zaira Nara le da la bienvenida al verano 2027

El look urbano de Zaira Nara: mezcla de tendencias y apuesta por lo disruptivo

Zaira Nara impactó a sus seguidores de Instagram con una propuesta para el verano 2027 que encaja a la perfección en la tendencia Rock Romantic chic, una corriente que fusiona la delicadeza con la rebeldía callejera. Para armar este outfit vanguardista, eligió como base una blusa blanca romántica con detalles de encaje y sutiles transparencias, que combinó de forma magistral con unos shorts de jean deshilachados en tono claro con un cordón rústico. El quiebre disruptivo llegó de la mano de una imponente campera de cuero negra de silueta motoquera, una prenda clásica que aportó una fuerte dosis de rudeza urbana.

En este estilismo, la menor de las Nara realizó fusión de diferentes accesorios de lujo y diseño contemporáneo. Coronó su look con unos sofisticados lentes de sol oscuros de formato geométrico y un imponente bolso de cuero matelaseado negro de gran tamaño. Sin embargo, el detalle más audaz estuvo en sus pies: unos zapatos con el logo de Chanel acompañados por medias texturizadas. De esta manera, rompiendo los moldes preestablecidos de la alta costura, la conductora se paró frente a las cámaras demostrando que la moda no es seguir las reglas tradicionales, sino encontrar la armonía en el contraste y animarse a jugar con texturas, marcas y estilos que parecen opuestos pero que juntos crean una identidad única y magnética.

El look urbano de Zaira Nara: mezcla de tendencias y apuesta por lo disruptivo

El look sporty de Zaira Nara: el tenis como inspiración de elegancia y fortaleza

Lejos del romanticismo y lo urbano, Zaira Nara deslumbró por completo al sumarse a la tendencia internacional del tenniscore, una corriente estética que traslada la indumentaria clásica de las canchas de tenis al guardarropa diario de alto nivel. Para esta ocasión, la influencer posó en un banco de suplentes vistiendo un delicado vestido deportivo tableado con estampado micro, que destaca por su pronunciado escote en V y un prolijo cuello polo blanco en contraste . Manteniendo la coherencia de este estilismo de club de campo, complementó el conjunto con unas zapatillas deportivas blancas, medias altas con sutiles franjas oscuras, muñequeras blancas y una gorra deportiva clásica que descansaba a su lado junto a la raqueta.

Esta no es la primera vez que la conductora demuestra su versatilidad para fusionar el deporte de alto rendimiento con la alta costura. Anteriormente, deslumbró con otras apuestas deportivas de índole similar, dejando en claro que su visión no se limita únicamente al universo del tenis. Por un lado, apostó por el fenómeno del Blockecore al lucir camisetas de fútbol vintage estilizadas con pantalones sastreros. Por el otro, incorporó prendas de la cultura fórmula 1 como camperas de carreras de cuero con parches, calzas ciclistas de lycra combinadas con blazers oversized y conjuntos monocromáticos de jogging de marcas premium.

El look sporty de Zaira Nara: el tenis como inspiración de elegancia y fortaleza



De esta manera, la dualidad entre lo urbano y sporty consolida a Zaira Nara como la gran visionaria de la moda. Al fusionar la rebeldía del estilo callejero con la frescura del tenis, la modelo anticipó las tendencias del verano demostrando que la elegancia actual reside en romper las reglas y celebrar la versatilidad.

A.E