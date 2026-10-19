Lic. Silvina Calandri: la importancia de pedir ayuda y construir redes frente al dolor

CONTENT CARAS LIKE

La salud mental también implica reconocer los propios límites y aceptar que no siempre es posible resolverlo todo en soledad. Esa convicción guía el trabajo de Silvina Calandri, psicóloga con un recorrido que reúne la atención clínica, la salud comunitaria y los proyectos de prevención de las violencias.

Desde chica, su curiosidad estuvo puesta en comprender las conductas y los vínculos. La elección de su profesión le permitió unir dos intereses: entender a las personas y comunicar. Más adelante, el trabajo con mujeres, jóvenes y distintas comunidades reforzó el valor que les otorga a la escucha y a los espacios compartidos para encontrar palabras y posibilidades.

Su experiencia con la migraña crónica también marcó su manera de acompañar. Convivir con el dolor, la incertidumbre y sus consecuencias emocionales la llevó a reconocer cómo una enfermedad puede atravesar la identidad, las relaciones y los proyectos personales. “Tuve que aceptar que ser psicóloga no me hacía inmune al sufrimiento y que saber sobre salud mental no significaba poder resolverlo todo sola”, expresa.

Más allá del dolor: acompañar desde la escucha

Silvina sostiene una práctica basada en la calidez, el compromiso y la ética profesional, con una escucha que no juzga ni minimiza lo que le sucede a quien consulta. Desde su perspectiva, acompañar requiere reconocer que detrás de aquello que se ve existe una historia que merece ser escuchada.

Uno de los desafíos que identifica es la dificultad para comprender el sufrimiento que no resulta visible. Exigir voluntad, interpretar el descanso como una debilidad o restar importancia al dolor puede sumar culpa y aislamiento a una experiencia que ya es compleja.

En ese contexto, está desarrollando Más allá del dolor, un programa grupal de acompañamiento psicológico para personas con migraña crónica. La propuesta busca ofrecer un espacio para compartir experiencias y trabajar herramientas que permitan abordar las consecuencias emocionales y cotidianas de la enfermedad. El programa complementa el tratamiento médico, sin reemplazarlo.

A la par, la profesional está ampliando su actividad hacia la comunicación, con la intención de llevar estas conversaciones más allá del consultorio. Su propósito es generar encuentros donde las personas puedan reconocerse en otras experiencias y pensar juntas.

“El verdadero desafío no es enseñar a las personas a soportarlo todo, sino a construir redes donde no tengan que hacerlo”, resume.

Silvina Calandri

Lic. en Psicología

MP:54025

Instagram: @psi.silvinacalandri