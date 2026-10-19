Carnet Cósmico: una propuesta de autoconocimiento que integra tecnología e identidad energética

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Carnet Cósmico nació de una pregunta: ¿cómo sería construir un estilo de vida a partir de un mayor conocimiento de uno mismo? Reconocer los talentos personales y explorar maneras propias de aprender, trabajar, decidir y vincularse son los ejes de esta propuesta impulsada por Romina Cáceres.

Su visión fue crear una suerte de DNI energético que acercara el autoconocimiento a la vida cotidiana de forma práctica y accesible. Desde esa perspectiva, el proyecto invita a explorar la identidad más allá de los roles familiares, sociales y profesionales.

A esa iniciativa se sumaron Ángeles Amat, psicóloga y creadora del Método de Evolución Cuántica; Karina Latino, responsable del desarrollo tecnológico; y Paola Ciotti, a cargo de la identidad visual. Desde hace más de dos años, el equipo trabaja en una propuesta que combina distintas tradiciones de autoconocimiento con tecnología y diseño.

Qué incluye el Carnet Cósmico y cómo funciona LÚA

El carnet reúne seis componentes: Carta Natal, Diseño Humano, Tzolkin Maya, Número de Destino, Ángel de Nacimiento y Huella Fractal, en un perfil físico y digital. Dentro de la propuesta, los datos de nacimiento son el punto de partida para explorar la singularidad de cada persona y ofrecer nuevas perspectivas sobre sus experiencias cotidianas.

Esta integración también toma forma en LÚA, una asistente de inteligencia artificial entrenada con los saberes del Carnet Cósmico. La herramienta permite realizar consultas sobre situaciones del día a día tomando como referencia el perfil energético personal, sin necesidad de estudiar cada una de las disciplinas que lo componen.

Cada carnet forma parte del Registro Nueva Huella, definido por sus creadoras como una base de datos energética colectiva que busca contribuir a una comprensión más amplia de la diversidad humana. La iniciativa propone reconocer las particularidades propias y ajenas como una oportunidad para revisar expectativas, comprender diferencias y construir vínculos más conscientes.

El proyecto continúa creciendo con nuevas herramientas, propuestas de acompañamiento, encuentros y formaciones. Su horizonte es que el autoconocimiento trascienda lo individual y abra espacios para que cada persona explore sus talentos y encuentre maneras de aportar a la construcción colectiva.

Más información: registronuevahuella.com

Instagram: @carnetcosmico

Correo: [email protected]

Teléfono: +54 9 3492 57-6405