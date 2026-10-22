Dr. Christian Benavidez: una trayectoria en cirugía plástica marcada por la precisión y el vínculo con cada paciente

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El Dr. Christian Benavidez se recibió de médico en 2001 y este año celebra 25 años de trayectoria profesional. Desde chico supo que quería dedicarse a la medicina, aunque sus primeros pasos estuvieron marcados por las dificultades de una época compleja para la Argentina, en la que acceder a una residencia médica no era sencillo.

Sus primeros años profesionales transcurrieron de guardia en guardia, de hospital a clínica, sumando experiencias que lo llevaron a ingresar progresivamente a los quirófanos. Fue durante una de esas jornadas cuando observó a un grupo de cirujanos plásticos trabajando en el quirófano de al lado y descubrió la especialidad que definiría su carrera. El tipo de intervenciones, el instrumental delicado y la precisión de cada movimiento despertaron su interés por la cirugía plástica, una elección que marcaría su desarrollo profesional.

Otro momento importante de su formación fue una rotación en Barcelona, España. La experiencia también le permitió confirmar que Argentina y, especialmente, Córdoba eran el lugar donde quería desarrollar su vida y su profesión.

La importancia del vínculo con cada paciente

Para Benavidez, cada paciente debe ser abordado de manera individual. Detrás de quien llega al consultorio existe una historia, expectativas, valores y creencias que considera necesario conocer, escuchar y acompañar.

A lo largo de los años, esa forma de trabajar le permitió construir vínculos muy cercanos con muchos de sus pacientes. Algunos incluso trascendieron el ámbito profesional y se transformaron en relaciones que mantiene hasta la actualidad.

Su mirada parte de entender que la medicina no se limita únicamente al momento de una intervención. Escuchar, explicar y acompañar también forman parte de su manera de ejercer la profesión.

En paralelo, señala que uno de los principales desafíos es mantenerse actualizado mediante cursos y congresos. Frente a los avances constantes de la medicina, considera fundamental evaluar cada novedad con criterio y determinar qué puede resultar realmente beneficioso para cada persona.

Para el especialista, no todas las nuevas alternativas pueden aplicarse de la misma manera en todos los casos. Por eso, la actualización profesional, el diálogo y la escucha individual son aspectos centrales de su trabajo cotidiano.

Instagram: @doc.benavidez

Web: drchristianbenavidez.com.ar