Los Caprichos de Alín: la marca que unió a una familia en torno a la jardinería

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Ale, ¿cómo surgió la fusión entre tu mirada fotográfica y el mundo botánico?

Soy fotógrafa y empecé a cultivar flores para crear escenarios naturales en mis sesiones. Lo que comenzó como una búsqueda estética se transformó en una pasión por descubrir variedades, aprender a sembrarlas y compartir el proceso. De ese recorrido nació Los Caprichos de Alín. Más tarde se sumó mi hijo Joaquín como socio y, con el crecimiento del emprendimiento, incorporamos al resto de la familia. Hoy cada uno aporta lo suyo para seguir construyendo juntos el proyecto.

¿Qué ofrecen a través de Los Caprichos de Alín?

Seleccionamos semillas, rosales, bulbos, herramientas y objetos de jardinería. También compartimos experiencias y consejos desde nuestro propio jardín. Queremos que quienes nos eligen disfruten tanto del proceso de cultivar como de los resultados, incluso si nunca antes sembraron una semilla.

¿Cuál es el sello único que los distingue de otros proyectos de jardinería?

No mostramos un jardín perfecto ni hablamos solamente de productos. Probamos, sembramos, nos equivocamos, aprendemos y compartimos experiencias reales. La fotografía también forma parte de nuestra identidad: buscamos transmitir la belleza de cada planta y despertar las ganas de cultivar. Detrás de la marca hay una familia y una selección de productos que hacemos con mucho cuidado.

¿Hacia dónde sueñan llevar el proyecto en los próximos años?

Queremos seguir ampliando nuestra propuesta y llegar a más hogares del país, sin perder la cercanía con nuestra comunidad, que ya se acerca a los 60.000 seguidores en Instagram. Nuestro desafío es crecer manteniendo la esencia con la que empezamos.

Al mirar hacia atrás, ¿qué aprendizajes o rumbos ajustarías en tu camino emprendedor?

Seguramente organizaría antes algunos procesos, pero no cambiaría el camino. Nunca imaginé que, buscando flores para mis fotografías, iba a encontrar una nueva pasión, y mucho menos que esa pasión terminaría convirtiéndose en un proyecto que hoy comparto con toda mi familia.

Los Caprichos de Alín

Web: www.loscaprichosdealin.com.ar

Instagram: @loscaprichosdealin

WhatsApp: +54 9 2915 35-3833