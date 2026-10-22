Juan Manuel Olivares: “Generamos sensaciones a través de la arquitectura”

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Juan Manuel, ¿cómo fueron tus inicios en la profesión?

En mi caso fue muy atípico. La universidad que me dio el título luego se convirtió en una relación que hoy mantengo desde el lado de la docencia; es decir, jamás dejé las aulas, ya que antes de recibirme ya estaba como ayudante ad honorem. Luego, a nivel profesional, muté por varias empresas hasta que me independicé, captando en todo momento el aprendizaje y buscando tener una identidad en las obras casi desde el primer momento.

¿Cuáles son los servicios que brindás?

Hacemos todo, tanto el proyecto como la ejecución de la obra.

¿Qué te diferencia en cuanto al enfoque de tus obras?

Que no nos interesa la cantidad de obras sino la calidad de las mismas. Logramos que cada casa sea tuya y te sientas identificado, que no sea una más del barrio. Siempre buscamos y sobrepasamos los límites: si venís con una idea, la vamos a poner en crisis para reformularla, descartarla o reforzarla.

¿Qué rasgos comerciales y tecnológicos definen esa diferencia?

La diferencia radica en que somos un estudio con alma de empresa: priorizamos el trato exclusivo y la precisión técnica sin perder nuestra esencia.

Comercialmente, ofrecemos una atención 100% personalizada. Como director del estudio, soy el único punto de contacto del cliente durante todo el proyecto, delegando la ejecución en mis áreas de administración, arquitectura y obra. Tecnológicamente, eliminamos la incertidumbre mediante la realidad virtual, permitiendo al cliente vivenciar los espacios antes de la obra. Cerramos la brecha entre la expectativa y la realidad bajo nuestro propósito de generar sensaciones a través de la arquitectura.

Arquitecto Juan Manuel Olivares

Instagram: @olivares.arqdesign

Web: olivaresarqdesign