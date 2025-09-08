lunes 08 de septiembre del 2025
Dra. María Mercedes Pigni: Medicina estética con respaldo quirúrgico en manos expertas

La Dra. Maria Mercedes Pigni combina su experiencia quirúrgica con formación en Medicina Estética Avanzada. Su enfoque integral une ciencia, técnica y armonía facial, brindando tratamientos seguros, personalizados y con resultados naturales. Galería de fotosGalería de fotos

María Mercedes Pigni
María Mercedes Pigni | contentcaras
contentcaras

Dra. ¿Cómo fue su recorrido profesional desde la cirugía general hasta la medicina estética?

Desde antes de iniciar mis estudios en medicina, siempre supe que quería ser cirujana. Con el tiempo, descubrí mi interés por la cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial, áreas en las que me especialicé y que sigo ejerciendo con dedicación. Posteriormente, al tener la oportunidad de formarme en medicina estética, encontré la manera de combinar ambas pasiones: la precisión quirúrgica y el enfoque estético. Esto me permite ofrecer resultados naturales y seguros, respaldados por una sólida experiencia quirúrgica. Ha sido un camino largo, pero profundamente gratificante.

¿Qué ventajas considera que le aporta su formación quirúrgica a la práctica estética?

Ser cirujana, especialmente en el área de cabeza y cuello, me parece clave, no solo a nivel de la práctica de inyectables, algo habitual para un cirujano,  sino también por el profundo conocimiento anatómico que requiere; lo cual no es menor ya que nos permite poder abordar la cara sabiendo y reconociendo donde se encuentran todas las estructuras anatómicas como las vasculares y nerviosas pudiendo evitar complicaciones, desde hematomas, hasta la más temida, necrosis.

María Mercedes Pigni

 

¿A qué edad considera apropiado comenzar con tratamientos estéticos preventivos?

Desde los 20  una adecuada rutina de skincare favorece a mejorar la calidad de la piel y el fotoenvejecimiento. Y, me parece que desde los 28-30 años comenzando con mesoterapias o algún skinbuilder, es la edad apropiada para llegar a un excelente resultado posterior.

¿Cuáles son los tratamientos más solicitados actualmente y por qué cree que han ganado tanta popularidad?

Claramente son dos;  los bioestimuladores, los cuales puestos de correcta manera mejoran no solo la calidad de la piel si no que dan efecto tensor, reposicionan el tercio medio facial y mejoran el jowl y quitan la cara de “cansada”. Y la Toxina botulínica, el caballito de batalla de todos! No importa la edad, ni el sexo es el tratamiento más pedido siempre.

 

María Mercedes Pigni

 

¿Cuál es la clave para lograr resultados armónicos sin caer en excesos o artificialidad?

La clave es evaluar cuál es el tratamiento para cada paciente, buscando mejorar la calidad de la piel, y fundamentalmente conservando los rasgos sin llegar a la conocida y temida “desfiguración” que muchas veces tememos. Mi premisa es, que la gente te vea bien sin saber que te hiciste.
Está en el profesional saber aconsejar y poner el límite terapéutico para cada paciente y eso es lo más valorado a la hora de la consulta.

 

María Mercedes Pigni

 

Contacto:

Consultorios: Olivos - Nordelta - General Villegas

Teléfono +54 9 11 2622-7788 

Instagram: dra.maria_mercedes_pigni

