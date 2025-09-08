Este 8 de septiembre, se cumplen 13 años del fallecimiento de Blanca Vicuña. Como cada mes, Benjamín Vicuña le dedicó palabras a la niña, pero junto con un video inédito en esta ocasión lo hizo apelando a la memoria y al paso del tiempo, apelando a no olvidar cada detalle de los momentos vividos con su hija.

La reflexión de Benjamín Vicuña para Blanca Vicuña

En las palabras, Benjamín Vicuña encontró el refugio para expresar y exponer sus sentimientos, sobre todo las utiliza para recordar a Blanca, su hija fallecida el 8 de septiembre de 2012 a los seis años, a causa de una neumonía hemorrágica. Mediante redes sociales, el actor se abre para contar los recuerdos con la niña, como así también como atraviesa el duelo, y este lunes en un nuevo aniversario lo hizo, conmoviendo a todos.

"Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje. El frío me penetra hasta los huesos, pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento", introdujo Benjamín Vicuña en su mensaje público para su hija junto a un video en el que se lo puede ver jugando junto a ella y Bautista, su segundo hijo.

Continuó haciendo hincapié en los recuerdos que mantiene de Blanca, quien hoy tendría 19 años. "Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, diálogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí", indicó.



Además, con metáfora puntualizó sobre cómo su pérdida impacta en el círculo íntimo, podría estar refiriendo a sus hermanos: "A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños".

"Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo, pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal", finalizó el actor.

Con estas profundas palabras, Benjamín Vicuña recordó públicamente a Blanca, a 13 años de su muerte. El actor ha encontrado en la escritura un lugar donde canalizar sus sentimientos y en 2023 lanzó su primer libro Blanca, la niña que quería volar: 10 actos para conjurar el olvido en el que relata su proceso de duelo. Pero como cada 8 de cada mes, no dudó en volver a exponer los sentimientos de despedir cada día a su hija.