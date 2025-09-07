Los looks gemelos de Eugenia Tobal y su hija para un casamiento en familia: "Nos vamos de casorio"

Este fin de semana, Eugenia Tobal despertó suspiros en redes sociales al mostrar un look gemelo junto a su hija Emma de 6 años. La actriz combinó sensualidad, simpleza, elegancia y diversión para asistir a un casamiento, agregando un detalle que no pasó desapercibido: se sumó a la tendencia de combinar prendas similares con la más chiquita de la familia.

De esta manera, la artista lució un vestido color esmeralda que fue el más votado por sus fanáticos en su cuenta personal de Instagram, donde reúne a más de 1,8 millones de seguidores.

Eugenia Tobal junto a su hija Ema | Instagram

Eugenia Tobal y Ema se suman al twinning look

El twinning look es una tendencia que va cobrando fuerza en redes sociales. No sólo se trata de vestirse de manera idéntica con un otro, sino que la combinación de prendas similares, accesorios y paletas de colores generan una ilusión óptica que el la más elegida por los aficionados a la moda. Eugenia Tobal no se quiso quedar atrás y mostró cómo combinó vestidos de fiesta junto a Ema, su hija de 6 años, para asistir a un casamiento familiar.

Hace una semana, la actriz les había pedido a sus seguidores que votaran entre dos vestidos color verde esmeralda que se había comprado por Internet. Ella misma se los probó y dejó que los usuarios la ayuden a decidir cuál era el que mejor le quedaba. Para ello, decidió entre una prenda forrada de terciopelo el cual dejaba al descubierto uno de sus hombros y pronunciaba su cintura con un corte sutil. En la parte inferior, se podía apreciar como un pequeño volado le aplicaba movimiento a su caminata. Para quebrar con el imponente color, se colocó unos zapatos de taco alto ancho color negro y un elegante cinto dorado.

Por otra parte, también vistió otro vestido de igual color, pero en la parte de la falta tenía una pollera con finas tablas hasta los tobillos, mientras que, en la parte superior, consistía en dejar sus hombros descubiertos y entallar su torso desde el cuello. No obstante, el más votado fue la primera opción, la cual utilizó para asistir al evento.

“Nos vamos de casorio”, escribió radiante Eugenia Tobal en la famosa red social de la camarita donde compartió el resultado final de su look. La artista posó en compañía de su heredera que complementó con un vestido de tul y brillos a tono. Para darle la pincelada final, Ema lució un peinado semirrecogido que coronó con una tiara.

La directora y productora audiovisual, por su parte, usó su cabello suelto junto a un make up sumamente natural funcionando como un equilibrio perfecto la colorimetría de su imagen, desde los pies a la cabeza. Finalmente, para protegerse del frío, utilizaron tapados de tonos neutros, pero complementarios entre sí.

Eugenia Tobal posando junto a su hija | Instagram

Las reacciones en la caja de comentarios de la famosa plataforma de la camarita no tardaron en llenarse de halagos y palabras de cariño para Eugenia Tobal y su familia. “Hace mucho tiempo que no veía una foto que me impactara tanto por la intensidad de la luz y pureza que transmite! Sos un ser de luz y tu hija refleja una felicidad auténtica!” y “Las más lindas de la fiesta”, fueron algunos de los cientos de mensajes que recibieron madre e hija tras lucir su twinning look de fiesta.

