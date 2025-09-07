Las fotos del baby shower de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el baby shower de su primer hijo Faustino y mostraron las fotos de la intimidad del festejo en las redes sociales. Acompañados por su familia y un grupo de amigos, la pareja pasó una tarde rodeada de amor.

Las fotos del baby shower de Faustino, el hijo de Eva Bargiela

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el baby shower de su primer hijo Faustino y compartieron con sus seguidores las fotos más íntimas de la fiesta. Rodeados de familiares y amigos, la pareja vivió una tarde cargada de emoción, alegría y momentos únicos en la cuenta regresiva hacia la llegada del bebé.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el look elegido por la modelo. Eva apostó por un outfit total white, un conjunto sastrero con blazer y pantalón de tiro bajo, acompañado por una blusa blanca que dejaba su panza de embarazada al descubierto.

Eva Bargiela mostró la intimidad del baby shower de su hijo

En cuanto al festejo, la decoración estuvo pensada hasta el mínimo detalle. El parque de la casa se convirtió en el escenario perfecto con una ambientación en tonos beige y blanco, protagonizada por una gran estructura de globos que acompañaba un cartel con el nombre “Faustino”. Ese rincón fue elegido para las fotos familiares que rápidamente se viralizaron entre los seguidores de ambos.

El divertido juego que realizaron Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Las historias de Instagram de Eva también dejaron ver algunos de los juegos típicos de los baby shower.Uno de los más divertidos de la fiesta se dio cuando la modelo y el futbolista se animaron a ponerse un pantalón con un aro para intentar atrapar las pelotitas que lanzaban los invitados, generando risas y complicidad en el grupo.

Lizardo Ponce, Eva Bargiela y Sofía "Jujuy" Jiménez

Entre los invitados se destacaron varias figuras del espectáculo y la moda: Sofía “Jujuy” Jiménez, Ana Rosenfeld, Lizardo Ponce y Ailén Bechara, quienes acompañaron a la pareja en esta etapa tan especial. Con esta celebración, Eva Bargiela y Gianluca Simeone reforzaron el gran momento personal que atraviesan y dejaron en claro que la llegada de Faustino ya se vive como una fiesta.