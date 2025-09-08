Desde octubre pasado, Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizan uno de los escándalos más resonante de la década en el mundo del espectáculo. A partir del blanqueo de su separación definitiva tras 12 años juntos, se enfrentan en una guerra mediática y judicial sin precedentes, en el que no faltan acusaciones de infidelidades, violencia y "retención" de las dos hijas en común que tienen.

Pero en la faceta más superficial de este conflicto desde hace meses se hace referencia a que Mauro Icardi, a pesar de estar en pareja con la China Suárez, mantenía los tatuajes que se realizó en honor a Wanda Nara. Y ahora, el jugador decidió ponerle fin a esa etapa y lució el nuevo diseño de su brazo en redes sociales.

Mauro Icardi le dijo chau a la Wanda Nara de su piel

Mauro Icardi no duda en lucir los diversos tatuajes que tiene en su cuerpo. Cada uno de ellos tiene un significado especial para el jugador, ya que homenajeó a sus hijos, a Wanda Nara, y utilizó su piel como lienzo para demostrar cuáles son sus intereses y sentimientos. Pero lo cierto es que tras la ruptura con su esposa, en redes sociales se reavivó el debate acerca de realizarse tattos sobre parejas, siendo que se trata de una "marca" en el cuerpo que se especula que es definitivo.

En este sentido, parecía que la estrella del Galatasaray hacía oídos sordos respecto a continuar llevando tanto el retrato como el nombre de Wanda en su piel, siendo que ahora vive una nueva etapa al lado de la China Suárez, con quien planea su presente y futuro. Pese a que en diversas fotos oficiales del club se le realizó photoshop para taparlo, no lo había efectivizado. Sin embargo, a poco de cumplirse un año de su separación, decidió ponerle un fin definitivo a uno de los aspectos que aún lo unía con la conductora y te borró las marcas en su piel sobre ella.

El domingo por la noche, Icardi compartió en redes sociales una imagen en la que se lo ve posando con la China Suárez en un paradisíaco lugar con vista al Bósforo, allí deja expuesto su brazo y se evidencia el nuevo diseño de tatuaje realizado con la técnica blackout, la cual se utiliza frecuentemente para cubrir grandes partes de la piel con tinta negra. Este fue el caso del jugador ya que el tatuaje en honor a su expareja era de gran tamaño siendo que rodeaba la extremidad.

Pero además, confirmó esta modificación con una posterior publicación junto a su amigo y tatuador de confianza. “Entre luces turcas y nuevos trazos con un gran amigo, Artur Holykoi”, escribió. De esta forma, Mauro Icardi mostró que dejo atrás una etapa de su vida junto a Wanda Nara.