De Wanda Nara a Vero Lozano y Emilia Attias, los mejores looks cowgirl chic del cumpleaños de Zaira Nara

Este fin de semana, Zaira Nara cumplió 37 años y lo festejó a lo grande rodeada de sus padres -Andrés Nara y Nora Colosimo-, su hermana Wanda Nara, su sobrino Valentino López y diversas personalidades del ambiente artístico como Ivana Figueras, Lizardo Ponce, Franco Masini, Emilia Attias, Victorio D’Alessandro, Vero Lozano, Brenda Gandini, Karina Jelinek, Sofía “Jujuy” Jiménez, Flor Parise, Cande Ruggeri y Lola Latorre, entre otros.

La modelo eligió la temática cowgirl chic y un exclusivo boliche de Buenos Aires para celebrar su natalicio rodeada de buena música, tragos, luces de neón y un catering acorde a la ocasión. Cada detalle fue exhibido en sus redes sociales ante sus más de 8,2 millones de seguidores. Allí, los invitados tuvieron que respetar un código de vestimenta que cumplieron con alegría.

Zaira junto a Andrés Nara | Instagram

Los mejores looks del cumpleaños de Zaira Nara

Carmelo fue el exclusivo boliche de Costanera Norte que eligió Zaira Nara para recibir sus 37 años. A diferencia de las tradicionales fiestas de cumpleaños, la hermana de la mediática conductora de MasterChef utilizó la temática cowgirl chic para sumarle diversión a la fiesta. Es así que las celebrities pusieron manos a la obra y cumplieron entusiasmadas la consigna de la noche.

Una de ellas fue Wanda Nara, quien vistió un top súper escotado y pantalón palazo negro. Para coronar el dress code, utilizó un típico sombrero de vaquero también negro, respetando la paleta monocromática que eligió para su imagen. Andrés y Nora también utilizaron este accesorio para quedar a tono con la homenajeada y mostrar la unión de su familia.

Zaira y Wanda Nara | Instagram

La convocatoria reunió a diversas personalidades del ambiente artístico quienes se hicieron presentes y mostraron su outfit a tono. Vero Lozano apostó por un estilo clásico: un pantalón de jean de piernas rectas, un cinto con hebilla pronunciada y un strapless con un estampado sobrio de líneas rectas resaltaron su figura, sin la necesidad de añadir ningún tipo de distintivo.

Zaira Nara y Vero Lozano | Instagram

Por su parte, Lola Latorre, optó por un corset de tiras color rosado que combinó con una chaqueta ocre clara. Karina Jelinek y Flor Parice eligieron un twinning look donde combinaron sus sacos anchos de cuero con tops diminutos que dejaban ver parte de sus torsos. Además, sus cabellos estaban perfectamente peinados con ondas pronunciadas que caían sutilmente de cada lado.

Zaira Nara junto a Lola Latorre | Instagram

Cande Ruggeri fue otra de las invitadas de Zaira Nara que se destacó por su look sobrio donde combinó un strapless clásico color blanco con un minishort de jean y una amplia camisa de jean. Para colocar un poco de color, llevó una cartera de cuero marrón clara con detalles de tachas circulares. Emilia Attías también acompañó a la fashionista con un sorpresivo look descontracturado pero sensual, el cual resaltó su figura.

Zaira Junto a Cande Riggeri | Instgram

Lizardo Ponce, Cris Vanadía, Franco Masino y Victorio D´alessandro concurrieron con un estilo descontracturado y casual donde las camisas desajustadas, los pantalones sastreros y las remeras básicas conformaron piezas claves para lucir elegantes y cancheros a la vez.

Zaira Nara junto a Valentino López | Instagram

Las imágenes llenas de alegría y glamour del cumpleaños de Zaira Nara dan cuenta de que fue el evento destacado del fin de semana, donde las celebridades asistieron para compartir una velada a pura diversión con la versátil modelo y empresaria argentina.

NB