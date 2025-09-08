SanPretta: Una marca con alma, nacida del juego y la intuición

contentcaras

Su creadora, Julia, lo cuenta con la honestidad de quien emprende desde el corazón: “No soy de esas personas que soñaban con tener una marca. Empecé vendiendo zapatos de otra firma, más como una forma de ocupar el tiempo que con una idea clara de lo que vendría”.

Pero el universo creativo de Julia se fue desplegando poco a poco. La moda, los colores, las combinaciones inesperadas y ese juego intuitivo con lo visual se transformaron en su propio lenguaje. Así nació SanPretta, una marca de zapatos y carteras que mezcla lo clásico con lo distinto, lo artesanal con lo lúdico, y lo femenino con un espíritu libre y fresco.

Con más de 13 años de recorrido y una evolución constante, SanPretta hoy vive una nueva etapa: una propuesta con diseño de autor, identidad fuerte y líneas exclusivas con muy pocos pares por modelo. “Creemos en lo especial de lo único”, dice Julia, que comparte este proyecto con Juanma, su pareja y padre de sus dos hijas, quienes también forman parte activa del universo SanPretta. Incluso su hija mayor ya dejó su huella diseñando su propia zapatilla: la Sirenita, un modelo que nació desde el juego y se hizo realidad.

Cada pieza de SanPretta nace del trabajo de un equipo comprometido, junto a talleres que respetan los tiempos del oficio y mantienen vivo el valor de lo artesanal. Detrás de cada par hay historia, intuición, y mucho cuidado.

SanPretta es más que una marca de zapatos. Es una invitación a explorar el estilo desde lo auténtico, a encontrar belleza en los detalles y a caminar con personalidad propia.

Bienvenidas al mundo SanPretta. Un lugar donde cada paso tiene alma.

