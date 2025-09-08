¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de septiembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 8 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El lunes arranca con pilas, pero ojo: te podés quemar rápido si arrancás muy acelerado. Bajá un cambio, desayuná bien y organizá el día para que no te agarre la ansiedad.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tu cuerpo te pide calma y regularidad. No arranques la semana con comidas pesadas ni con trasnoche del finde. Un almuerzo liviano y buena hidratación te dejan como nuevo.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La cabeza va a mil y eso te puede dar dolores de cuello o jaquecas. Ponete recordatorios para cortar con las pantallas y buscá charlas relajadas, te bajan el nivel de estrés.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El lunes te agarra medio sensible, como con pocas defensas. Ojo con los cambios de clima, llevá abrigo liviano encima. Una siestita corta o un rato de música te levantan el ánimo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Te levantás con ganas de mover el cuerpo. Ideal para arrancar la semana con ejercicio, pero no te pases de rosca: podés terminar con contracturas. Un buen estiramiento salva todo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La energía arranca prolija: buen día para ordenar rutinas, comidas y horarios. Tu punto débil hoy es el estómago, así que evitá nervios o discusiones que lo alteren.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Atención a la postura y la espalda. Si laburás mucho sentado, levantate seguido. Hoy un poco de ejercicio suave, como yoga o estiramientos, te puede equilibrar bastante.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

El lunes te puede agarrar con la mente muy intensa. Eso a veces se traduce en tensión física. Hacé algo que te saque de la cabeza: caminar, cocinar o escuchar música fuerte.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de hacer mil cosas, pero el cuerpo no acompaña al mismo ritmo. Arrancá el lunes tranquilo, no te llenes de compromisos. Una salida al aire libre te oxigena.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El cuerpo pide orden y descanso. No te sobrecargues de tareas desde temprano. Tomate pausas cortas y prestá atención a los hombros, que tienden a acumular tensión.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Arrancás el lunes medio disperso, y eso puede hacer que te olvides de comer o de tomar agua. Ponete alarmas, porque si no después te pega el bajón de energía.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La semana arranca con mucha sensibilidad. Ojo con los cambios de temperatura o el aire acondicionado. Tomate el día con calma, hidratate y buscá algún rato de silencio.