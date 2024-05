Dra. Yasmin Marrapodi Blanco: “Entre Vínculos y Contratos: Reflexiones sobre la Fidelidad"

CREDITO CARAS

Cuántos conceptos tenemos hoy en día en los diversos vínculos que vamos creando. Desde vínculos monogámicos, polígamos, pareja abierta o cerrada. Vínculos de más de dos personas; con el mismo género o distinto. Los vínculos pueden ser fluidos como lo es el amor.

Y así, cada uno de estos vínculos "firman" un contrato, no como el de 50 sombras de Grey, ese no (o sí, pero no es al que me refiero). Sino al contrato que se imponen en el vínculo sexoafectivo que estén formando. (Recordemos que el contrato entre los protagonistas de esta novela erótica, también llevada al cine, detalla los términos y condiciones de la relación BDSM -bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo-, propuesto entre ambos, incluyendo qué cosas sí aceptan hacer y qué cosas no, poniendo límites y restricciones).

Así es como entramos en el concepto de qué es ser fiel. Según la Real Academia Española (RAE), ser fiel implica cumplir con una promesa, obligación, compromiso o deber. Estas promesas o compromisos nos llevan a la confianza, que se va creando entre las personas que queremos, conocemos. Así como es tan difícil crearla y mantenerla, como por arte de magia, ¡puff!, se puede perder en segundos.

En su esencia, la infidelidad implica la ruptura de un acuerdo implícito o explícito entre dos personas que comparten un compromiso afectivo, ya sea en forma de matrimonio, pareja o cualquier otro tipo de vínculo sexoafectivo que mantengan. La infidelidad puede manifestarse de diversas maneras, desde aventuras emocionales hasta relaciones sexuales fuera de la pareja establecida.

Fundamentalmente, esta fidelidad entre dos o más personas, esta confianza que tenemos en nuestros vínculos, se basa en nada más ni nada menos que en el respeto hacia la otra persona. Estos contratos que podemos crear deben ser siempre previamente acordados; no todos son iguales, no todos creemos en las mismas cosas.

Una persona puede tomar como “infiel” el acto sexual pero no así un beso, otros tener el concepto de que si no hubo “amor” no es ser infiel, y así podemos seguir viendo variables.

Todo es válido siempre y cuando haya respeto, un mutuo acuerdo que entre las partes se sepa qué tipo de vínculo van a compartir.

Es por eso que, más allá del vínculo que formes, debe existir el respeto. Esta confianza que se puede quebrar tan fácilmente es el pilar de una relación. Incluso, más allá de que sea una pareja abierta, eso no significa que no haya respeto. Las relaciones de pareja abiertas se basan en la comunicación abierta, la honestidad y la negociación de los límites y las expectativas de cada miembro de la pareja.

Cada pareja es única y tiene sus propias necesidades, deseos y valores, por lo que lo más importante es que el modelo de relación elegido sea satisfactorio y saludable para ambas partes involucradas. Lo crucial es que haya transparencia, comunicación y acuerdo entre los miembros de la pareja para evitar malentendidos o daños emocionales.

Dra. Yasmín Marrapodi Blanco

MN 162204

Contacto:

Atención virtual y presencial en Flores, Caba

Instagram: @dra.mblanco

Email: [email protected]

Whatsapp: 1124038323

Facebook: www.facebook.com/dra.mblanco

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yasmindmb/