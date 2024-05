La maternidad puede ser tanto un deseo como una imposición para muchas mujeres. Durante siglos, se entiendo como un mandato casi inamovible para las mujeres pero, en el mundo de hoy, son cada vez más aquellas que deciden no tener hijos. Sobre este tema habló Mercedes Funes en una entrevista con Infobae.

La famosa actriz de teatro y televisión se abrió completamente en torno a la búsqueda de ser madre, los contratiempos con su pareja y la definitiva decisión de no tener hijos. A sus 43 años, Funes explicó que buscó la maternidad de manera natural, luego con tratamientos que no funcionaron y luego tuvo una revelación.

"Empecé a sentir que yo no quería ser madre sintiéndome así conmigo", dijo en torno a las implicancias de los tratamientos. En ese momento, llegó la pandemia y las cosas se complejizaron. "Tiempo después, cuando los quirófanos reabrieron sus actividades, apareció un nuevo tratamiento que involucraba donación de óvulos y prometía un 60 por ciento de posibilidades de embarazo".

Por qué Mercedes Funes decidió no ser mamá

La actriz fue tajante en torno a su pensamiento cuando se abrió la posibilidad de encarar un nuevo tratamiento de fertilidad: "Dije: ‘No’. No porque no es a cualquier precio, al menos para mí”. "También se me jugaba esto de que no soy una mujer completa. Mi trabajo no sirve de nada, no me recibo de mujer. ¿Para qué pasé por este mundo?", agregó.

“Me cuestioné: ‘¿A mis 43, y en estas condiciones, realmente estoy dispuesta a darle el cuerpo y mi tiempo a un hijo? No, y estoy en paz con eso. ¿Hubiese sido una gran madre? Claro que sí, porque estoy llena de amor y tengo dos brazos para abrazar a quien lo necesite. Pero no seré madre. No quiero ser madre. Y eso está muy bien’”, finalizó Mercedes Funes sobre su postura.