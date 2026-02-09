El amor afuera del lienzo

CONTENT LIKE

“Dicen que en los espacios en los cuales falta el amor sobra el olvido, que en los olvidos abundan los anhelos que quedaron truncos y que los recuerdos son huellas de momentos vívidos que se construyen solidariamente”.

Así comienzan las primeras líneas con las cuales Verónica Piotti Cervi da comienzo a una emocionante narrativa sobre las peripecias de una singular pareja que busca reencontrarse en un pueblo fantástico llamado Albabird.

Provocativo, taciturno, esquivo, algo egoísta y profundamente culto, Samuel Sam es un artista obsesionado con sus óleos y amante de las carbonillas que le prolongan los dedos cuando dibuja; el anti-héroe atormentado que se enfrenta al abismo de la escisión mental mientras trabaja afanosamente para hacer realidad sus visiones de una mujer de cabellos fueguinos que lo impulsa a crear.

Por otra parte, Eleonor, es el epítome del pensamiento racional, atrapada en la certeza de la palabra correcta para darle firmeza a sus ideas, concreta, ordenada, meticulosa y rigurosamente punzante, se constituye como la otra cara de la moneda, mientras escucha descreída el discurso que él le ofrece, tratando de no ceder a sus envolventes artilugios y negándose a la idea de pertenecerle cuan objeto.

La compulsión repetitiva de un lado se enfrentará a la sólida negación del otro dando lugar a un intrincado vínculo que cuestiona los límites del tiempo y el espacio, en el cual “lo simbólico” matiza la vivencia cotidiana, tiñéndola de sentimientos nobles.

En el ocaso del romanticismo, “El Pintor de Albabird” es un texto entrañable que goza de la transparencia suficiente para re-pensar las relaciones humanas en tiempos de duda, una invitación a la lectura entretenida que deja una enseñanza y una convocatoria para empatizar con lo que nos sucede cuando el amor no es lo que esperamos…

