Benjamín Vicuña también festejo el cumpleaños de Magnolia: así fue la mega celebración en su casa

El actor no estuvo presente en la fiesta organizada por la China Suárez y realizó una propia para compartir con su hija.

El  pasado 7 de febrero Magnolia Vicuña cumplió 8 años y el fin de semana estuvo lleno de festejos para celebrar su nuevo año de vida. Primero, el sábado por la tarde, la China Suárez organizó una mega pool party en la "casa de los sueños", con una temática llena de fantasía llena de detalles que crearon un ambiente festivo. Y luego, fue el turno de Benjamín Vicula para festejar junto a su hija.

El domingo, el actor también abrió las puertas de su hogar para mostrar, por Instagram, el gran evento que planificó para vivir una tarde y noche de alegría junto a la cumpleañera y todos sus seres querido. Lo cierto es que llamó la atención que ambos padres de la niña coinicideron en las elecciones para el evento a pesar de no haber compartido los festejos. 

La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña no atraviesa su mejor momento, luego de diversas acusaciones cruzadas al no llegar a un acuerdo favorable para ambas parte sobre el presente de sus dos hijos. Por ello, ya no se ven postales de ambos juntos celebrando eventos importantes para los menores. Este fin de semana fue un claro ejemplo de esto, ya que la actriz celebró el cumpleaños de Magnolia, sin la presencia del actor, y luego él hizo lo propio. 

Pero en ambos festejos se ve una coincidencia: ambas fiestas fueron con temática  Strangers Things, la serie furor de Netflix. Mientras que Suárez organizó una pool party, Vicuña transformó su departamento en las instalaciones más emblemáticas de la ficción. Así en su gran living se pudo reconocer una replica escenográfica de una de las escenas icónias de la historia, la ocurrida en la casa de Will, uno de los protagonistas. 

También, otras escenas de la serie se replicaron por toda la propiedad, que también contó con elementos decorativos característicos de la historia como son animales espeluznante y detalles propios de los personajes. Por supuesto, no pudo faltar la iluminación tenue con un tono tenebroso, lo que culminó por construir la ambientación ideal siguiendo esta temática. "Mi casa se transformó en Hawkins", indicó el actor. 

Además, en el living del departamente se instalaron carpas tipi para los inivitados que formarían parte de la pijamada. Por supuesto que estas camas tendencia para eventos siguieron la temática, con detalles acorde. De esta forma, Benjamín Vicuña  también tuvo su gran festejo para su hija, quien disfruto de una tarde noche a pura diversión con sus seres queridos. 

