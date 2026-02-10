Juana Repetto contó el sufrimiento que vive en la recta final del embarazo: "Me ahogo"

Juana Repetto se encuentra en las últimas semanas de su embarazo. La influencer no duda en compartir todos los sentimientos emocionantes de los últimos días, además de destacar el acompañamiento que recibe por parte de su familia y amigos. Sin embargo, algunos dolores aparecen en la recta final, y ella no dudó en ponerlo en palabras. Es así como preocupó a sus seguidores al contrar el sufrimiento que vive y que le provoca problemas para respirar.

Juana Repetto está en la espera de su tercer hijo varón. Sebastián Graviotto es el padre de Belisario y Timoteo, el niño a llegar, pero la influencer se mantiene pasando el proceso sola, ya que eso terminaron acordando con su expareja. Es así como comparte todos los procesos que vive con su familia y sus seguidores. En las últimas horas, generó preocupación al contar un dolor que sufre, debido a la recta final del embarazo. En un ida y vuelta con los usuarios, reveló que no se encontraba tan bien como parecía.

"Me costó llegar a la conclusión porque no lo relacionaba. Si como un poquito de más me empieza a faltar el aire. Me lleno y me siento como fatigada. Me empezó a explicar mi obstetra que la progesterona da un poco de fatiga. Y estoy tomando bastante progesterona desde hace cuatro meses por lo del riesgo de parto prematuro", reveló la hija de Reina Reech. De esta manera, ejemplificó que, en la última reunión con sus amigos, no pudo mantenerse parada por mucho tiempo. "No puedo estar mucho tiempo sentada, en posición vertical, porque me ahogo. Comí un plato de frutas antes de irme a dormir porque tenía miedo de eso. Como que me falta el aire y me tengo que acostar debajo del aire acondicionado. Pero bueno, es la primera vez que me pasa estando en mi tercer embarazo", cerró.

Los últimos días de Juana Repetto, antes del nacimiento de Timoteo

Sus seguidores no dudan en mostrarse preocupados, cada vez que Juana Repetto revela algún dolor o situación complicada que vive durante el embarazo. La influencer se encuentra en la etapa final del mismo, y las emociones son variadas e intensas. Su propio cuerpo comienza a adaptarse para el parto, que llegaría en las próximas semanas. En sus historias de Instagram, ella no duda en responder las preguntas de todos y mostrar videos y fotos del último tramo de este proceso.

Sin embargo, generó preocupación al contar el sufrimiento que vive en la recta final del embarazo, y que no le había pasado antes. Juana Repetto es una de las influencers mamás que hacen a sus seguidores parte de la crianza que lleva a cabo. Es por eso que se volvió de las más observadas, y su hijo Timoteo de los bebés más esperados por los usuarios.

