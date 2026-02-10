Máxima Zorreguieta eligió el wide leg de cuero y elevó su estilo marcando la tendencia de la temporada

Máxima Zorreguieta apostó por el pantalón estrella de la temporada invernal y desde Europa adelantó lo que pisará fuerte en Argentina en los próximos meses. Invitada al evento deportivo del año, más precisamente a los Juegos Olímpicos de Invierno, la monarca aprovechó para volver a dejar en claro que, además de su rol institucional en la monarquía, es una de las referentes de moda más importantes.

La prenda con la que Máxima Zorreguieta se llevó toda la atención

Máxima Zorreguieta volvió a demostrar su impronta fashionista al asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en Italia, junto a su esposo, el rey Guillermo Alejandro. Desde la tribuna y con un look cuidadosamente elegido, la reina de los Países Bajos dejó en claro que incluso en un evento deportivo puede marcar tendencia.

La pieza central de su estilismo fue, sin dudas, un pantalón de cuero de corte wide leg, uno de los más elegidos de la temporada. Amplio, recto y con caída fluida, este diseño combina elegancia y modernidad, además de sumar abrigo, un punto clave para una cita invernal de estas características. Además, su tono oscuro aportó sofisticación y presencia, al tiempo que equilibró comodidad y estilo.

Máxima Zorreguieta

Al estar confeccionado en cuero no fue una casualidad ya que es el material protagonista del invierno. El mismo ayudó elevar el conjunto y reafirmó su vigencia como aliado tanto para looks urbanos como para propuestas más formales. El corte amplio del wide leg permitió un movimiento natural y relajado, alejándose de los diseños ajustados y apostando por una estética más actual y descontracturada.

El accesorio vibrante que llevó Máxima Zorreguieta para representar a Holanda

Mediante historias que subieron a la cuenta de Instagram de la Casa Real de Holanda, se puede ver que Máxima Zorreguieta lo llevó con naturalidad y lo acompañó con una camisa de líneas simples en color off white. Esta pieza minimalista y con una paleta clara dejó que el protagonista absoluto fuera el pantalón de cuero wide leg. Para completar su estilismo, llevó un calzado clásico, funcional y sofisticado: botas negras. Este clásico infalible reformó el estilo invernal y aportó equilibrio visual.

Sin embargo, el toque de color se lo dio su accesorio: una bufanda de lana en color naranja, que fue un guiño directo a la identidad de los Países Bajos. Este complemento aportó abrigo, pero también ayudó a iluminar el outfit de Máxima Zorreguieta y reforzó su conexión con el país que representa.

El rey Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta en los Juegos Olímpicos de Invierno

El resto del estilismo mantuvo una línea discreta, permitiendo que la pieza inferior sea el foco de atención. Con esta aparición en público en Milán, no solo acompañó a la delegación de los Países Bajos en los Juegos Olímpicos de Invierno, sino que también adelantó que este ítem vuelve a ser una de las grandes apuestas este 2026.

En resumen, Máxima Zorreguieta eligió el wid leg de cuero y elevó su estilo marcando la tendencia de la temporada. Una pieza clave para looks sofisticados y actuales que promete regresar con más fuerza y convertirse en el aliado perfecto para salidas informales.