Soledad Pastorutti sobre los inicios con su marido, Jeremías: “Él se había ido a vivir con su novia, pero nos enamoramos”

Desde hace años, Soledad Pastorutti comparte su vida personal y profesional con Jeremías Audoglio, su marido y compañero inseparable dentro y fuera del escenario. En una entrevista con Julio Leiva para El Buscador (HISPA), la cantante se refirió a los inicios de la relación con una mirada honesta, dejando en claro que, desde el comienzo, eligieron priorizar el respeto y los códigos personales.

Soledad Pastorutti y el rol clave de Jeremías dentro y fuera del escenario

A lo largo de la charla, “La Sole” destacó el lugar fundamental que Jeremías ocupa hoy en su vida cotidiana y en sus shows. Lo definió como “un gran compañero” y subrayó su presencia constante detrás de escena: es quien ordena, cuida los detalles técnicos y la asiste durante las presentaciones. “Es el que me habla mucho por el auricular, me va avisando si el escenario patina o si algo no está funcionando”, contó, y recordó incluso cómo la ayudó cuando el teleprónter dejó de funcionar durante un show.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio

Ese acompañamiento no se limita al ámbito profesional. La cantante explicó que Jeremías también tiene un rol muy activo en la vida familiar: organiza, contiene y se ocupa de que todo esté en equilibrio cuando ella vuelve de gira. “Es de esos tipos que quieren que cuando llegues esté todo bien”, dijo, destacando su compromiso cotidiano y el vínculo cercano que mantiene con sus hijas. En ese entramado, lo artístico y lo personal se mezclan sin divisiones claras, algo que, según ella, forma parte natural de su forma de vivir.

Soledad Pastorutti y los valores que marcaron el inicio de su historia de amor

Cuando Julio Leiva le preguntó sobre el comienzo del vínculo, la artista fue clara y cuidadosa al reconstruir esa etapa. Jeremías venía de una relación larga y estaba a punto de irse a vivir con su novia cuando empezaron a conocerse más profundamente dentro de un grupo de amigos que compartían el secundario nocturno. “Nos enamoramos”, explicó, aunque se ocupó de subrayar que nunca avanzó mientras él seguía en pareja. “Yo dije: ‘O ella o yo’. En ningún caso metí la pata”, sostuvo.

Según contó, fue recién cuando esa historia se cerró que ambos se permitieron explorar lo que sentían. Para Soledad, la forma en que comienza una relación no es un detalle menor: entiende que los códigos iniciales suelen marcar el rumbo del vínculo. Por eso, insistió en que necesitaba hacer las cosas bien para poder construir una pareja basada en el respeto y la coherencia, valores que —aseguró— siguen guiando su vida personal.

Soledad Pastorutti señaló que siempre fue muy consciente de ese “gris” que a veces rodea los inicios amorosos. Para ella, empezar una relación sin cerrar la anterior habilita patrones que luego se repiten. Por eso, cuando Jeremías le expresó su intención de comenzar algo con ella, fue clara: hacerlo bien y con la relación previa ya terminada. En ese recorrido, también recordó que tenía 18 años y que, mientras muchas de sus amigas ya habían tenido varias parejas, su vida estaba atravesada por el trabajo, la exposición y el folklore. El vínculo surgió dentro de un grupo de amigos y poco a poco se fue construyendo de manera gradual. Hoy, con una mirada en perspectiva, esa forma de empezar explica también la solidez de una pareja que eligió crecer con respeto y convicciones claras.