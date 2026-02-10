Adiós a los sillón tradicional: Zaira Nara apostó por la tendencia más sencilla con comodidad y contacto con el suelo

Zaira Nara apostó por un cambio rotundo y le dijo adiós a los sillones tradicionales. Desde su casa en Uruguay, la modelo mostró que sus ganas de renovar su living la llevó a pensar en una propuesta innovadora y de diseño bajo acompañe la estética minimalista que caracteriza al espacio.

Zaira Nara cautivó con la nueva adquisición para su living

Instalada en su casa de Uruguay junto a sus hijos, Malaika y Viggo, y rodeada de calma, Zaira Nara volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar un rincón muy especial de su living. La modelo dejó ver su nuevo sillón, una pieza que combina diseño en tendencia, comodidad absoluta y un estilo relajado.

"Mis almohadones y fundas", escribió la conductora en sus historias de Instagram dejando ver los complementos que adquirió para su sillón. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue este complemento clave que sigue las tendencias del momento: muebles bajos, líneas simples y total white. Tal como se puede ver en la imagen, el sillón es amplio y se encuentra tapizado en este color. Sus almohadones grandes y mullidos invitan al descanso y refuerzan esa idea de confort descontracturado que hoy domina los interiores contemporáneos.

Zaira Nara

Debido a sus características, se convirtió rápidamente en el gran protagonista del espacio y la imagen más comentada en la cuenta de Zaira Nara. Además de su confección y tonalidad, otro de los rasgos que más llamó la atención de los usuarios es su contacto directo con el suelo. Al no contar con patas visibles, el sillón se integra al espacio de manera orgánica, casi como si formara parte de la arquitectura del ambiente.

Trendy, moderno y cómodo: así es el nuevo sillón de Zaira Nara

Este detalle aporta un aire moderno y minimalista, y también suma sensación de refugio y calma, ideal para un living pensado para disfrutar sola o acompañada. En cuanto a la paleta clara que eligió Zaira Nara no fue casualidad ya que la misma ayuda a potenciar la luz natural y refuerza ese espíritu fresco y sereno que define su casa. Sin dudas, este sillón fue pensado para pasar largas horas de relax, leer libros, mirar una película o disfrutar de charlas en familia.

Zaira Nara

En la postal que subió Zaira Nara a sus historias de Instagram, se la puede ver recostada en su nuevo sillón con un look romántico compuesto por un vestido beige lencero con detalles de encaje en color blanco. Detrás de ella se observa un enorme cuadro rectangular, de estilo abstracto, compuesto por franjas verticales en distintos colores como verdes profundos, terracotas, azules y tonos tierra.

Esta obra se encuentra ubicada sobre una pared blanca, funcionando como punto focal del living y elevando la propuesta decorativa con un aire artístico y contemporáneo. Lejos de pasar desapercibido, esta deco se llevó todas las miradas de los internautas y cosechó una lluvia de halagos ya que aportó carácter y contraste al sitio.

En resumen, la combinación entre el sillón al ras del suelo, la paleta neutra de los textiles y el cuadro de fuerte presencia visual logra un equilibrio perfecto entre diseño moderno y calidez hogareña. De esta manera, Zaira Nara le dijo adiós a los sillones tradicionales y apostó por la tendencia más sencilla con comodidad y contacto con el suelo.