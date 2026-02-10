Así son las vacaciones de Pampita con dos de sus hijos: diversión, juegos y complicidad

Las vacaciones de verano de las celebridades muestran las mejores playas y los lugares paradisíacos más deseados por todos. Sin embargo, siempre buscan un poco de diversión y vuelta a la infancia. Es por eso que Pampita decidió terminar sus meses de relajación y hoteles de lujo, para viajar con dos de sus hijos al lugar donde los sueños se vuelven realidad: Orlando, Estados Unidos. En las últimas horas, compartió las postales junto a Anita García Moritán y Beltrán Vicuña en un día en el parque de Universal, donde se encontraron a los mejores personajes y subieron a todas las atracciones.

Diversión y personajes: el increíble viaje de Pampita con sus hijos

Pampita no duda en darle a sus hijos un viaje donde puedan jugar y vivir en un mundo de fantasía por algunos días. Es así como, todos los años, elige Orlando, Estados Unidos, para pasar unos días a pura diversión, juegos y complicidad. Esta vez Anita García Moritán viajó con su papá, Roberto García Moritán, a los parques de Disney. Es por eso que la modelo decidió ir con Beltrán Vicuña para conocer, junto a su princesa, los parques de Universal Studios.

En un posteo de Instagram, mostró las mejores postales de sus días, donde compartió su encuentro con algunos personajes épicos de películas y sus atracciones favoritas para subir con sus pequeños. Rodeada de Harry Potter, Kung Fu Panda y muchos más, volvió a su niñez de la mano de dos de sus pequeños. En la publicación, citó el libro de J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows, a Hermione Granger, cuando escribió: “Usted podría afirmar que cualquier cosa es real basándose únicamente en que nadie ha demostrado lo contrario”.

Look comfy para el frío y los recorridos: el favorito de Pampita

Pampita marcó la mejor tendencia comfy, durante algunos de sus días en Universal Studios. Ella buscó un look cómodo para largas jornadas de caminata, pero que se mantuviera en las tendencias del invierno del norte. Es así como optó por la combinación del jean con zapatillas deportivas. Desde el celeste clásico hasta el negro gastado, los mismos los combinó con camperas blancas deportivas y chalecos de plumas que la protegieron de los fuertes vientos.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar los favoritos de Pampita y desearle unos lindos días junto a sus dos hijos. Carolina Ardohaín decidió alejarse de las playas y las típicas vacaciones de verano, y se lanzó a una jornada de diversión y complicidad con Anita y Beltrán, en los parques de Universal Studios. De esta manera, cerró unos meses llenos de relajación y playas, de la manera más original y la mejor compañía.

