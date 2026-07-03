El costo emocional de tener que explicar cómo queremos ser tratados

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En los vínculos, el desgaste no aparece de golpe. Llega en el cansancio de volver a hablar del mismo tema, de explicar una y otra vez aquello que te duele, de esperar que esta vez sí te entiendan. No porque no sepas comunicarte, sino porque empezás a sospechar que el problema ya no es cómo lo decís, sino cuánto interés hay del otro lado por escuchar.

En el consultorio hay una escena que se repite con frecuencia. Personas que llegan frustradas creyendo que hicieron algo mal, que tendrían que haber encontrado mejores palabras o tenido más paciencia. Pero cuando empezamos a reconstruir la historia aparece otra realidad: sí hablaron. Lo dijeron muchas veces, en distintos momentos, de distintas formas. Pusieron en palabras lo que necesitaban, lo que dolía, lo que no podían sostener más. Y aun así, nada cambió.

Hay frases que escucho una y otra vez: "Me da vergüenza volver a sacar el mismo tema", "Ya no sé si estoy exagerando o si realmente me están haciendo daño". Detrás de todas ellas aparece el mismo desgaste: el de empezar a dudar de lo propio cuando del otro lado no hay reciprocidad.

Con el tiempo dejamos de expresar una necesidad con la expectativa de ser comprendidos y empezamos a hacerlo con la esperanza de ser, por fin, tenidos en cuenta. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la manera en la que nos vinculamos.

Porque la comunicación puede resolver malentendidos, pero no reemplaza la reciprocidad. Ninguna conversación, por más clara que sea, puede sostener un vínculo en el que solo una persona está dispuesta a revisar sus conductas.

Y es ahí donde aparece uno de los fenómenos que más vemos en la clínica: el autoabandono. Bajamos expectativas, justificamos conductas, naturalizamos ausencias y terminamos negociando necesidades que, en realidad, nunca debieron ponerse sobre la mesa.

Hay personas que llegan a terapia convencidas de que necesitan aprender a poner límites. Y muchas veces descubren que el desafío es todavía más profundo: dejar de creer que el amor se construye demostrando, explicando o esperando indefinidamente.

La pregunta deja de ser “¿Cómo hago para que me entienda?” y empieza a transformarse en otra más incómoda: “¿Por qué sigo intentando convencer a alguien de darme un trato que considero básico?”

La respuesta rara vez habla solo del presente. Se inscribe en la historia de cada uno, de los vínculos que nos enseñaron que había que esforzarse para ser elegidos, de los miedos que aparecen cuando pensamos en poner un límite y de la dificultad de aceptar que, a veces, insistir no acerca al otro, sino que nos aleja de nosotros mismos.

En los mitos del amor moderno, lo más doloroso no es el otro, sino todo lo que dejamos de ser para no perderlo. Quizás la terapia no cambie a las personas que no quieren escucharte, pero sí puede ayudarte a dejar de creer que tu tarea es convencerlas. Y ese suele ser el comienzo de algo distinto: volver a vos, y soltar el miedo a perder a alguien que nunca estuvo disponible para quedarse.

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