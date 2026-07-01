Así es la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Barcelona: 10.000 metros cuadrados, construida para su familia y con un resort privado

Mientras continúa escribiendo nuevos capítulos en su brillante carrera deportiva, Lionel Messi también ha construido, junto a Antonela Roccuzzo, un importante patrimonio inmobiliario. A lo largo de los años, la pareja invirtió en distintas propiedades ubicadas en Argentina, España y Estados Unidos, con la intención de brindar comodidad, intimidad y espacios para compartir en familia.

Así es la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Barcelona

Entre todas ellas, una de las más especiales es la residencia que poseen en Castelldefels, a pocos kilómetros de Barcelona. Allí transcurrieron gran parte de los años que la familia vivió en España durante la etapa de Lionel Messi en el FC Barcelona. Con el paso del tiempo, la propiedad fue ampliándose hasta convertirse en una verdadera mansión que combina lujo, funcionalidad y una amplia variedad de comodidades.

La espectacular casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Castelldefels

Ubicada en la exclusiva zona de Bellamar, en Castelldefels, la vivienda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ofrece vistas privilegiadas al mar Mediterráneo y al macizo del Garraf. Su arquitectura responde a un estilo mediterráneo contemporáneo, con líneas rectas, grandes ventanales y una distribución que favorece la integración entre los ambientes interiores y los espacios al aire libre.

Así es la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Barcelona

Con el paso de los años, Lionel Messi fue adquiriendo los terrenos linderos, lo que permitió que la propiedad superara los 10.000 metros cuadrados. Gracias a esa ampliación, el hogar se transformó prácticamente en un complejo privado donde la familia puede disfrutar de absoluta tranquilidad, lejos de la exposición pública. El interior de la casa mantiene una estética elegante y sobria.

Piscina, cancha de fútbol y todas las comodidades que tiene la casa de Lionel Messi y Antonela Rocuzzo

El exterior de la propiedad de Lionel Messi y Antonela Rocuzzo es uno de sus grandes atractivos y fue diseñado para que la familia pueda disfrutar de múltiples actividades sin salir de casa. La mansión cuenta con una amplia piscina rodeada de jardines, terrazas y sectores de descanso que aprovechan al máximo las vistas y el clima de la región. Además, dispone de un gimnasio completamente equipado, una pista de pádel, una cancha de básquet, un campo de fútbol privado y áreas especialmente pensadas para que Thiago, Mateo y Ciro puedan jugar al aire libre.

Así es la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Barcelona

Más allá de su valor inmobiliario, la residencia de Lionel Messi y Antonela Rocuzzo en Castelldefels representa uno de los lugares más significativos para la familia. Allí compartieron algunos de los años más importantes de su vida juntos y construyeron gran parte de los recuerdos que hoy forman parte de la historia personal del capitán argentino.