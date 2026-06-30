Las tiernas fotos de Eva Bargiela con Gianluca y Faustino Simeone en Disney

Mientras acompañan a la Selección argentina en su camino por el Mundial 2026, Eva Bargiela y Gianluca Simeone encontraron un momento para hacer una pausa y divertirse en familia. Luego de seguir de cerca a Giuliano Simeone en los encuentros disputados en Kansas y Dallas, la pareja viajó a Orlando para disfrutar de un día en Walt Disney World junto a su hijo, Faustino.
Con el próximo compromiso de la Scaloneta programado en Miami, Eva Bargiela, Gianluca y Faustino Simeone aprovecharon el tiempo libre para recorrer el parque temático más visitado del mundo. Como ya es habitual, ambos compartieron algunos momentos de la escapada a través de sus redes sociales, donde el pequeño de 8 meses se robó todas las miradas.
Así fue el día en Disney de Eva Bargiela, Gianluca y Faustino Simeone
El recorrido comenzó incluso antes de ingresar a Disney. Desde el auto, Eva Bargiela compartió un video de la llegada al complejo de Walt Disney World, donde se veía el emblemático arco de bienvenida con las figuras de Mickey y Minnie, una imagen que anticipaba una jornada muy especial en familia. Una vez dentro del parque, la modelo publicó las primeras postales del paseo.
Para la ocasión, lució una clásica vincha de Minnie Mouse con moño rojo, mientras Faustino utilizó una remera gris con la figura de Mickey Mouse y un sombrero blanco que lo protegía del sol. Las imágenes reflejaron una tarde divertida, con la pareja disfrutando de cada rincón del parque junto a su hijo.
La foto de Eva Bargiela, Gianluca y Faustino Simeone que se robó todas las miradas
Durante el recorrido, Eva Bargiela, Gianluca y Faustino Simeone posaron frente a la estatua del Rey Tritón, en un sector dedicado a la figura de La Sirenita. La modelo sostuvo al pequeño en brazos mientras, el futbolista posó divertido al lado, completando así la postal familiar.
Con apenas ocho meses, Faustino volvió a conquistar a los seguidores de sus padres con su simpatía y sus tiernas apariciones en las redes sociales. Entre estadios, viajes y paseos familiares, el pequeño se robó gran parte de la atención durante la escapada a Disney junto a sus padres, Eva Bargiela y Gianluca Simeone, sumando una nueva postal que enterneció a miles de usuarios.