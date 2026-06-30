Las tiernas fotos de Eva Bargiela con Gianluca y Faustino Simeone en Disney

Mientras acompañan a la Selección argentina en su camino por el Mundial 2026, Eva Bargiela y Gianluca Simeone encontraron un momento para hacer una pausa y divertirse en familia. Luego de seguir de cerca a Giuliano Simeone en los encuentros disputados en Kansas y Dallas, la pareja viajó a Orlando para disfrutar de un día en Walt Disney World junto a su hijo, Faustino.

Con el próximo compromiso de la Scaloneta programado en Miami, Eva Bargiela, Gianluca y Faustino Simeone aprovecharon el tiempo libre para recorrer el parque temático más visitado del mundo. Como ya es habitual, ambos compartieron algunos momentos de la escapada a través de sus redes sociales, donde el pequeño de 8 meses se robó todas las miradas.

Así fue el día en Disney de Eva Bargiela, Gianluca y Faustino Simeone

El recorrido comenzó incluso antes de ingresar a Disney. Desde el auto, Eva Bargiela compartió un video de la llegada al complejo de Walt Disney World, donde se veía el emblemático arco de bienvenida con las figuras de Mickey y Minnie, una imagen que anticipaba una jornada muy especial en familia. Una vez dentro del parque, la modelo publicó las primeras postales del paseo.

Eva Bargiela, Gianluca y Faustino Simeone en Disney

Para la ocasión, lució una clásica vincha de Minnie Mouse con moño rojo, mientras Faustino utilizó una remera gris con la figura de Mickey Mouse y un sombrero blanco que lo protegía del sol. Las imágenes reflejaron una tarde divertida, con la pareja disfrutando de cada rincón del parque junto a su hijo.

La foto de Eva Bargiela, Gianluca y Faustino Simeone que se robó todas las miradas

Durante el recorrido, Eva Bargiela, Gianluca y Faustino Simeone posaron frente a la estatua del Rey Tritón, en un sector dedicado a la figura de La Sirenita. La modelo sostuvo al pequeño en brazos mientras, el futbolista posó divertido al lado, completando así la postal familiar.

Eva Bargiela, Gianluca y Faustino Simeone en Disney

Con apenas ocho meses, Faustino volvió a conquistar a los seguidores de sus padres con su simpatía y sus tiernas apariciones en las redes sociales. Entre estadios, viajes y paseos familiares, el pequeño se robó gran parte de la atención durante la escapada a Disney junto a sus padres, Eva Bargiela y Gianluca Simeone, sumando una nueva postal que enterneció a miles de usuarios.