El estilo nace de tu esencia

Entrevista a Patricia Bernhardt, Asesora & Coach de Imagen (@patibernhardt_)

En tu experiencia como asesora de imagen, cómo ayudas a que las personas puedan reflejar su esencia con autenticidad a través de lo que visten?

Mi enfoque es entender profundamente a cada persona: sus gustos, preferencias y estilo de vida. Trabajo de manera individual para identificar sus objetivos y crear un look que refleje su personalidad y esencia, utilizando prendas que las hagan sentir cómodas y seguras, y que al mismo tiempo resalten su individualidad.

Desde tu mirada, qué papel juega la autenticidad en la construcción de la imagen en un mundo donde predominan las tendencias?

La autenticidad es fundamental. En un mundo donde las tendencias cambian constantemente, es fácil perderse en la multitud. Sin embargo, creo que la autenticidad es lo que realmente hace destacar a una persona. Mi objetivo como asesora y coach de imagen es crear conciencia sobre la importancia de la aceptación y el amor propio como base de todo trabajo de desarrollo personal, vencer estereotipos y desarrollar un estilo auténtico alineado a las necesidades de cada persona.

¿Cuál es el consejo de estilo más simple que toda persona debería tener presente?

Escuchá tu esencia. El estilo nace cuando conectás con quien realmente sos. Vestite para vos, no para los demás y animate a expresarte a través de tu ropa.

Si tuvieras que elegir tres prendas infaltables en cualquier guardarropa, cuáles serían?

- Un blazer que aporte un toque de elegancia y sofisticación a cualquier outfit.

- Zapatillas blancas, cómodas y lo más lisas posible, que sirven para crear múltiples looks.

- Un vestido negro clásico, sin brillos ni apliques, un verdadero comodín que se adapta a una salida de día o de noche con solo cambiar los accesorios.

¿Qué significa para vos el estilo personal?

El estilo personal es una herramienta que nos permite reflejar quiénes somos, con coherencia entre lo que decimos, hacemos y vestimos. Va más allá de la ropa: es una declaración de identidad que habla por cada persona.

Por último, un tip rápido para sentirte más segura frente al espejo todos los días.

Mírate con amor. Intentá ver lo que te gusta de vos misma, no lo que te gustaría cambiar. Recordá que sos mucho más que tu apariencia física y que tu valor y belleza vienen de adentro. Sonreí y sé amable con vos misma.

Hablar de estilo con Patricia Bernhardt es también descubrir cómo la moda se convierte en un vehículo de autoconfianza, respeto y elección propia. Para conocer más sobre su mirada y encontrar inspiración auténtica, se puede seguir su cuenta de Instagram @patibernhardt_, un espacio donde comparte reflexiones, consejos y experiencias con sensibilidad y profundidad.