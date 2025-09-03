María Belén Ludueña es una de las conductoras más importantes de la televisión argentina. Su programa Mujeres Argentinas (eltrece) es de los que impone las tendencias en las noticias de espectáculos. Sin embargo, durante las últimas horas, Ludueña generó preocupación a sus seguidores, cuando, en plena entrevista, pidió ir al corte y dejó la pantalla. Las alarmas se despertaron rápidamente, ante las señales de un malestar que demostró al aire.

María Belén Ludueña es una conductora e influencia en la moda más seguida de las redes sociales y medios de comunicación. Su estilo elegante, su carisma en vivo y su predisposición para las noticias de último momento hicieron que construyera una comunidad de seguidores que no dudan en ir a verla en su programa. Mujeres Argentinas (eltrece) es uno de los más elegidos por el público, en el que la conductora le da lugar a las últimas polémicas más observadas por los usuarios.

En todo momento, ella se muestra predispuesta a llevar adelante todos los programas, sin importar lo que ocurra. Sin embargo, en las últimas horas, generó preocupación en sus seguidores cuando vivió un mal momento en vivo, y pidió retirarse de la pantalla. La realidad es que desde que llegó al estudio, los televidentes notaron que había un malestar de salud en ella. Pestañaba con fuerza, suspiraba y tenía los hombros caídos; estos gestos generaron que sus seguidores estuvieran atentos.

Finalmente, sin poder aguantar el malestar, lanzó en medio de una entrevista: “¿Podemos hablar después del corte? Estoy cambiando el programa”. Según dieron a conocer, fue a buscar caramelos y agua, para poder volver al programa. Al finalizar el día, explicó en Ciudad Magazine que venía sintiéndose mal desde el comienzo. “Hoy me desperté más o menos, pero sabía que Silvia Fernández Barrio no iba a venir al programa, por eso decidí ir al canal igual”, admitió la periodista al medio de comunicación. Sin embargo, aseguró de que no había nada de qué preocuparse, y reveló que trabajaba en el programa del día siguiente.

María Belén Ludueña generó preocupación en sus seguidores, quienes están muy atentos a sus trabajos. Sin embargo, lejos de querer agrandar los rumores, expuso que se encontraba bien y había sido solo un malestar del momento. De esta manera, aseguró que volverá a su programa habitual, tras haberse ido de la pantalla para recuperar energías. En sus redes sociales, no dudó en compartir la entrevista que debió cortar, para darle su momento de importancia entre sus seguidores.

