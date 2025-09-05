FABULOUS WEDDINGS: Moda, amor y looks inolvidables en 5 horas

contentcaras

Y en ese instante, la ropa no es sólo tela, es símbolo, historia, herencia, deseo y una muestra de personalidad. Para acompañar este proceso está Fabulous Weddings una empresa dedicada al acompañamiento personalizado de las bodas desde su concepción hasta el gran día. Dirigida por Laetitia Orsetti, una franco-norteamericana que lleva 25 años en Buenos Aires, y un talentoso equipo que hace realidad cada anhelo.

Hoy, los novios dejaron de vestirse para cumplir con el deber, y empezaron a hacerlo para celebrar quienes son. Y hay algo más hermoso, cada vez más novios eligen el traje juntos, deciden combinarse, o sorprenderse mutuamente. Porque vestir para una boda ya no es un ritual individual: es –a veces- una coreografía compartida.

La emoción está en los detalles y para eso Fabulous Weddings cuenta con el equipo y la experiencia perfecta para que los errores sean solo un mal sueño. Y es que todo es perfecto con ellos, desde la organización en menos de una semana, hasta la elección de lugar, menúes, música y espectáculos que dejarán a los invitados sin palabras. Además de todo eso, Fabulous Weddings cuenta con una productora que asesora y encuentra siempre el mejor outfit según la personalidad de cada novio. Su nombre es Pilar García Torres, es productora de moda desde 2007 y tiene un talento especial: hacer que tu estilo cuente quién sos. Diseña recorridos a medida, conectándote con diseñadores independientes que crean piezas únicas. “Trabajamos con proveedores de altísimo nivel que no solo aportan talento, sino también una energía hermosa -cuenta Laetitia Orsetti- Pilar, en especial, hace que las parejas se sientan cómodas desde el primer minuto. Y lo que ofrecemos va mucho más allá de un simple city tour: es una manera de conocer gente local, mimarse y llevarse un pedacito auténtico de Buenos Aires que queda para toda la vida”.

Pilar García Torres comentó:“Es un verdadero lujo trabajar con parejas que llegan desde el exterior para casarse en Argentina. Muchos no tienen idea de qué ponerse para su boda y ahí entramos nosotros: los llevamos durante cinco horas a recorrer diseñadores que elegimos especialmente para ellos. En el camino disfrutan de conocer los locales, probarse ropa increíble, hasta tomarse un vinito para entrar en clima. En solo cinco horas conseguimos el look de la novia y del novio —o de ambas novias, o ambos novios— y el modisto lo ajusta a medida con entrega dos días después. Y como bonus, armamos tres o cuatro looks más, súper cool, para su estadía en Buenos Aires y su luna de miel. Es un servicio único en el mundo, con toda la moda, la energía y la autenticidad de lo más top de Buenos Aires.”

En Fabulous Weddings te guían para encontrar el look perfecto para tu boda y también para todos esos momentos que la vida regala: un paseo por el campo, una noche en la ciudad o una aventura en Iguazú. Tu estilo, tu momento, tu historia… siempre auténtica.

www.fabulousweddings.com

IG: @fabulousweddings

FB: FabulousWeddingsAr