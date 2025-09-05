Por primera vez, Juana Repetto mostró su pancita embarazada de 3 meses

Luego de revelar que está embarazada de su expareja, Sebastián Graviotto, Juana Repetto apareció en las redes sociales para publicar una tierna foto sobre su bebé en camino y contó qué diferencia siente en este embarazo comparado con los de sus otros hijos, Toribio y Belisario.

Juana Repetto dejó ver el crecimiento de su pancita de embarazada: "Hola bebé"

A cinco meses de su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto confirmó los rumores: está embarazada de su expareja. En un audio que le envió a LAM (América), la actriz reveló que la noticia la tomó por sorpresa: “Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor, estamos asimilando la noticia en casa". Asimismo, contó que "va a seguir todo como hasta el momento" confirmando así que seguirá separada del padre de su hijo Belisario, de 4 años.

El joven, por su parte, brindó detalles del momento en que volvieron a estar juntos pese a estar separados: “Una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó". En medio de este panorama, en LAM contaron que la artista espera su tercer hijo varón y que atraviesa el primer trimestre de gestación.

Ahora, un poco más tranquila tras haber blanqueado su embarazo, Juana Repetto de 37 años compartió la primera fotografía de su pancita y escribió emocionada: "Hola bebé". En la imagen, está de perfil y en ropa interior, presumiendo el tamaño de su abdomen, frente al espejo de su baño. "Les dejo una fotito de cuando cumplimos 12 semanas", continuó. Y se preguntó: "¿Acaso el tercer embarazo se hizo notar rapidísimo?".

Juana Repetto

Su publicación en Instagram cosechó una lluvia de "likes" como también comentarios positivos y críticas sin filtros por parte de algunas seguidoras. "Para mí es nena", "Tu mejor outfit Juana", "Hermosa", "No entiendo, se separa porque no coinciden en nada y vivían peleando, te encontraste y le haces un hijo?", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió la hija de Reina Reech.

Juana Repetto

Hace unos días, Juana Repetto se refirió al particular momento que se encuentra viviendo tras enterarse que volverá a ser madre por tercera vez. Con total sinceridad, la actriz escribió: “Primer embarazo que me siento horrible". Y reveló qué cosas la tienen bastante angustiada y cansada: "Quizás es el agotamiento de la mudanza, el estrés, el vivir en lo de mi vieja de paso o no sé qué. Pero me siento bastante mal, ¿qué más?”.

En otra oportunidad, la influencer también había relatado que no atraviesa un buen momento respecto a su salud. “Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe", fue el mensaje que subió a su historia.

Este viernes, por primera vez, Juana Repetto mostró su pancita embarazada de 3 meses a través de una dulce postal que publicó en su red social de Instagram para compartir la dulce espera junto a las miles de personas que la siguen y acompañó la imagen con un "hola bebé".