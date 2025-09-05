Fallo histórico de la Corte Constitucional italiana: se reafirma la vía judicial para bisnietos y tataranietos en la ciudadanía por “ius san

contentcaras

El nuevo fallo de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, por unanimidad, rechazó las impugnaciones presentadas por los Tribunales Ordinarios de Bolonia, Roma, Milán y Florencia, que solicitaban declarar inconstitucional la transmisión ilimitada de la ciudadanía italiana iure sanguinis. El Tribunal reafirmó la vigencia del principio establecido por la Ley 91 de 1992.

Qué significa para bisnietos y tataranietos

No habilita gestiones automáticas en los consulados, pero sí consolida una vía judicial sólida para quienes puedan probar su linaje y cuenten con la documentación completa.

Se trata de un precedente que refuerza las demandas frente a rechazos derivados de la nueva ley.

Recomendaciones prácticas

El fallo no modifica la normativa vigente, pero sí la manera en que puede aplicarse en tribunales. Cada caso requiere analizar:

la línea de transmisión,

las fechas de naturalización, y

la documentación disponible.

El escenario jurídico italiano atraviesa un momento de gran dinamismo. Para muchos descendientes de italianos, este fallo abre una esperanza concreta, aunque también plantea interrogantes técnicos y estratégicos.

Agenda una entrevista para evaluar tu caso y recibir asesoramiento especializado para vos y tu familia.