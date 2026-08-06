¿El tratamiento de conducto no sirve?... en BEO derribamos ese mito

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¿Por qué muchas personas creen que el tratamiento de conducto no sirve?

Porque suelen asociar cualquier problema posterior del diente con el conducto. Sin embargo, una pieza puede complicarse por una infección muy avanzada, una filtración, una fractura o por no haber completado su rehabilitación. El tratamiento endodóntico no debe evaluarse de manera aislada: necesita un diagnóstico preciso, una correcta ejecución y una restauración que proteja el diente.

¿Qué cambió en la endodoncia actual?

La especialidad evolucionó con mejores métodos de diagnóstico, instrumental más preciso, materiales modernos y protocolos de desinfección y sellado más seguros. Además, las técnicas anestésicas actuales permiten realizar el procedimiento de forma mucho más confortable. El dolor que lleva al paciente a la consulta suele deberse a la inflamación o a la infección, no al tratamiento en sí.

¿Cuándo un conducto puede salvar una pieza dentaria?

Puede indicarse cuando la pulpa, conocida como el “nervio”, está inflamada o infectada por una caries profunda, una fractura, un golpe o una filtración. Algunos signos de alerta son dolor espontáneo, sensibilidad prolongada al frío o al calor, molestias al morder, inflamación o cambios de color. También existen infecciones silenciosas, por eso los controles son fundamentales.

¿Cómo trabajan la Dra. Sanz y la Dra. Rojas en BEO?

La Dra. Sanz realiza la etapa endodóntica: limpia, desinfecta y sella los conductos radiculares. Luego, la Dra. Natalia Rojas, especialista en Prostodoncia y Rehabilitación Oral, evalúa cuánto tejido sano queda y define la reconstrucción más adecuada. Según el caso, puede indicarse una restauración, una incrustación o una corona.

¿Por qué es importante rehabilitar el diente después del conducto?

Porque el tratamiento no termina cuando desaparece el dolor. La pieza debe recuperar resistencia, sellado y función. Sin una rehabilitación adecuada puede fracturarse o contaminarse nuevamente. En BEO priorizamos conservar el diente natural siempre que sea posible, con un abordaje interdisciplinario, controles periódicos y un plan pensado para cada paciente.

BEO ODONTOLOGÍA

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