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María Eugenia Castro: “La nutrición es muy importante para la recuperación”

En esta charla, la Licenciada en Nutrición y Profesional Gastronómica repasa sus 30 años de carrera, la importancia de la empatía clínica y sus proyectos para combatir la desinformación. Galería de fotosGalería de fotos

María Eugenia Castro: “La nutrición es muy importante para la recuperación”
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María Eugenia, ¿cómo fueron los inicios de tu profesión?
Recién recibida no fue fácil pensar cómo conseguir mi primer trabajo con el título de Licenciada en Nutrición, y menos siendo del interior: hasta los 18 años viví en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, a 500 kilómetros de acá.
En ese momento me ayudó mi papá, que le pidió a un contacto si se le ocurría cómo podía insertarme, y así llegué al Hospital Italiano, donde arranqué una concurrencia en el Servicio de Nutrición. Ese mismo año conseguí dos trabajos: primero en el Hospital Churruca, para la empresa que daba el servicio de comidas, y luego en la Maternidad Suizo Argentina. Llegué a trabajar doce horas por día, a contraturno de la concurrencia. Hasta que me propusieron una suplencia de seis meses en el Italiano: no dudé, renuncié a la maternidad y la tomé. Poco después la nutricionista a la que reemplazaba renunció, y hoy, treinta años más tarde, soy la jefa del servicio.

¿En qué áreas de la nutrición te enfocás?
Tengo mucha experiencia en nutrición clínica: trabajo en la nutrición del paciente internado y en el seguimiento por consultorio al alta. Además, formo parte de la Unidad del tratamiento de la  Obesidad y enfermedad metabólica, superviso el servicio de catering tercerizado del hospital. Antes de la pandemia estudié en el IAG la carrera de Profesional Gastronómico: me encanta la cocina, y eso suma muchísimo a la hora de pensar una nutrición correcta para mis pacientes y para todo aquel que se interna en el Hospital Italiano.

María Eugenia Castro, Licenciada en Nutrición

¿Qué proyectos tenés en mente para el mediano plazo?
Sigo desarrollando actividades relacionadas con la nutrición: estoy escribiendo un libro de recetas saludables junto con la editorial del hospital, y quiero informar sobre nutrición a la comunidad desde un lugar profesional, y no desde el lugar de los influencers o creadores de contenido de nutrición sin formación, crear un posgrado de nutrición clínica para profesionales. También me interesan los proyectos vinculados a la cocina saludable y todo lo relacionado con la comunicación y la publicidad en nutrición y gastronomía. Y hay algo que persigo siempre: mejorar la comida que le llega a los pacientes internados, porque la nutrición es muy importante para la recuperación.

¿Cuál considerás que es tu diferencial?
Más que un diferencial, creo en los pilares que sostienen mi día a día: la formación continua, la experiencia capitalizada y el compromiso de dar lo mejor en cada tarea. A eso le sumo algo fundamental en salud: la cercanía y la empatía. Entender la realidad del otro es lo que verdaderamente transforma la atención.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, ¿hay algo que harías de otra manera o elegirías el mismo camino?
La verdad es que estoy muy contenta con el recorrido. No cambiaría nada.

 

María Eugenia Castro
Licenciada en Nutrición, UBA — Matrícula Nacional 1969
Profesional Gastronómico, Instituto Argentino de Gastronomía (IAG)
Instagram: @eugeniacastro.nutricion

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