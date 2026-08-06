María Eugenia Castro: “La nutrición es muy importante para la recuperación”

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María Eugenia, ¿cómo fueron los inicios de tu profesión?

Recién recibida no fue fácil pensar cómo conseguir mi primer trabajo con el título de Licenciada en Nutrición, y menos siendo del interior: hasta los 18 años viví en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, a 500 kilómetros de acá.

En ese momento me ayudó mi papá, que le pidió a un contacto si se le ocurría cómo podía insertarme, y así llegué al Hospital Italiano, donde arranqué una concurrencia en el Servicio de Nutrición. Ese mismo año conseguí dos trabajos: primero en el Hospital Churruca, para la empresa que daba el servicio de comidas, y luego en la Maternidad Suizo Argentina. Llegué a trabajar doce horas por día, a contraturno de la concurrencia. Hasta que me propusieron una suplencia de seis meses en el Italiano: no dudé, renuncié a la maternidad y la tomé. Poco después la nutricionista a la que reemplazaba renunció, y hoy, treinta años más tarde, soy la jefa del servicio.

¿En qué áreas de la nutrición te enfocás?

Tengo mucha experiencia en nutrición clínica: trabajo en la nutrición del paciente internado y en el seguimiento por consultorio al alta. Además, formo parte de la Unidad del tratamiento de la Obesidad y enfermedad metabólica, superviso el servicio de catering tercerizado del hospital. Antes de la pandemia estudié en el IAG la carrera de Profesional Gastronómico: me encanta la cocina, y eso suma muchísimo a la hora de pensar una nutrición correcta para mis pacientes y para todo aquel que se interna en el Hospital Italiano.

¿Qué proyectos tenés en mente para el mediano plazo?

Sigo desarrollando actividades relacionadas con la nutrición: estoy escribiendo un libro de recetas saludables junto con la editorial del hospital, y quiero informar sobre nutrición a la comunidad desde un lugar profesional, y no desde el lugar de los influencers o creadores de contenido de nutrición sin formación, crear un posgrado de nutrición clínica para profesionales. También me interesan los proyectos vinculados a la cocina saludable y todo lo relacionado con la comunicación y la publicidad en nutrición y gastronomía. Y hay algo que persigo siempre: mejorar la comida que le llega a los pacientes internados, porque la nutrición es muy importante para la recuperación.

¿Cuál considerás que es tu diferencial?

Más que un diferencial, creo en los pilares que sostienen mi día a día: la formación continua, la experiencia capitalizada y el compromiso de dar lo mejor en cada tarea. A eso le sumo algo fundamental en salud: la cercanía y la empatía. Entender la realidad del otro es lo que verdaderamente transforma la atención.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, ¿hay algo que harías de otra manera o elegirías el mismo camino?

La verdad es que estoy muy contenta con el recorrido. No cambiaría nada.

María Eugenia Castro

Licenciada en Nutrición, UBA — Matrícula Nacional 1969

Profesional Gastronómico, Instituto Argentino de Gastronomía (IAG)

Instagram: @eugeniacastro.nutricion