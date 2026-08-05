Brilló en las pasarelas en los 90’s y alcanzó lo más alto del modelaje internacional pero luego de ser diagnosticada con esclerosis múltiple en 2020, Inés Rivero (51) emprendió un proceso de cambio que la llevó a comenzar una nueva vida en España, donde buscó reinventarse. Instalada en Madrid desde 2024, la ex mannequin cordobesa, rostro emblemático de la firma Victoria ‘s Secret, explora el mundo del diseño de muebles, donde vuelca toda su sensibilidad artística.

Así es la nueva vida de Inés Rivero en España

“Este cambio es una forma de quererme”, dijo tiempo atrás respecto a su mudanza a la capital española, tras vivir en Tokio, París, Nueva York y 20 años en Miami. Madre de Maia, de 26 años, su única hija, fruto de su matrimonio de tres años con el financista cubano Jorge Mora y quien hace su camino propio en Nueva York, Inés hoy sigue apostando a su nueva vida en Europa. “La enfermedad no ha avanzado desde entonces”, agregó la modelo, abocada a un tratamiento que incluye una cuidada rutina física y a esta etapa de autocuidado y desarrollo personal.

Inés Rivero en España

Feliz con su elección y círculo de íntimos, la top aprovechó el verano europeo para visitar Cadaqués, Cataluña, un pintoresco pueblo costero de la Costa Brava, famoso por su casco antiguo, playas, arte y la residencia de Salvador Dalí en Portlligat. Entre paseos en barco, almuerzos con amigos, y recorridos plagados de arte, a Inés se la observó muy feliz y radiante junto a Alejandro Lafarga, CEO de Madrileña Red de Gas y quien sería su nueva pareja.