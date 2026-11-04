ELIANA OGGERO: LA MUJER DETRÁS DE MARÍA, CENTRO DE SALUD Y SPA

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Kinesióloga, empresaria y productora de eventos, Eliana Oggero construyó su camino profesional impulsada por una vocación: acompañar a las personas en el cuidado de su cuerpo y su bienestar. Detrás de María, su empresa, hay mucho más que un centro de salud y spa: hay una visión que busca transformar la manera en que las mujeres se relacionan con ellas mismas.

Su propuesta combina salud, tecnología, tratamientos, experiencias de bienestar y spa, pero tiene un propósito que va más allá de lo estético: ofrecer un espacio donde cada mujer pueda dejar de lado, aunque sea por un momento, las exigencias cotidianas y volver a conectar con su cuerpo.

“No quiero transmitirles que tienen que verse de determinada manera. Quiero que se sientan cómodas, seguras y protagonistas de su propia vida. Que puedan perseguir sus sueños sin sentir que, para hacerlo, tienen que abandonarse a sí mismas”.

Detrás de esa filosofía también hay una historia personal de aprendizaje. Eliana se define como una soñadora sin límites, de esas personas que, cuando se enfocan en un objetivo, aceleran hasta olvidarse de sí mismas. En 2025 comenzó a reconocer ese patrón y decidió transformar su manera de vivir y trabajar: aprendió a pedir ayuda, delegar y revisar aquellas decisiones que, aunque propias, terminaban afectando su bienestar.

Hoy atraviesa una nueva etapa: espera a Olivia, su primera hija, y encuentra en la maternidad una oportunidad para reflexionar sobre el equilibrio entre la vida personal, los proyectos y la ambición profesional.

De esa inquietud nació Mamis Dueñas, un podcast pensado para mujeres que maternan, emprenden y construyen. Un espacio para hablar de maternidad, dinero, liderazgo, identidad y sueños propios.

“No tenemos que elegir entre ser buenas madres y ser mujeres ambiciosas. Podemos amar a nuestras familias y, al mismo tiempo, seguir construyendo a nivel profesional, aportando valor, ganando dinero y cumpliendo nuestros sueños, a otra velocidad, pero siempre a paso firme”.

Su mensaje resume una convicción que atraviesa tanto su vida como su empresa: cuidarse no significa detenerse ni renunciar a lo que una desea, sino encontrar la fuerza para seguir construyendo. Porque, para Eliana, el verdadero bienestar también consiste en no abandonarse en el camino hacia los propios sueños.

Sitio web: www.elianaoggero.com.ar

Instagram: @soyelianaoggero

Podcast: Mamis Dueñas

Instagram: @spamaria.oficial

Página web: www.spamaria.com.ar

Dirección: Bv. Sabattini 79, Villa María, Córdoba.