Jacquelines Fernandez: diseño artesanal que fusiona tradición, identidad y moda contemporánea

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Jacquelines Fernandez comenzó su recorrido profesional hace más de diez años. Oriunda de Saladas y establecida en Corrientes, creó JF – Jacquelines Fernandez Diseño Artesanal, una marca dedicada a la elaboración de prendas únicas que fusionan tradición, identidad cultural y diseño contemporáneo.

Su propuesta se distingue por la creación de ponchos de temporada y piezas exclusivas, mediante técnicas como el bordado, crochet, tejido, telar e intervención textil, con la utilización de hilados autóctonos. Cada diseño refleja el valor del trabajo manual y una interpretación moderna de la moda.

A lo largo de su trayectoria, presentó sus creaciones en espacios institucionales, culturales y artísticos, como la Casa de Gobierno, el Senado provincial, galerías de arte y museos. También participó en Fashion Week Corrientes y en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca, donde sus diseños recibieron distinciones. Además, tuvo la oportunidad de vestir a reconocidas figuras del ámbito artístico nacional e internacional.

El valor del trabajo artesanal y la identidad cultural

El diferencial de Jacquelines está en resignificar el vestir a través de la creatividad, el diseño y el respeto por las raíces culturales. Su trabajo combina técnicas tradicionales con propuestas de vanguardia, priorizando la autenticidad, la calidad y el cuidado de cada detalle.

Para la diseñadora, cada prenda cuenta una historia y representa una conexión entre el pasado y el presente. En este sentido, sostiene que el trabajo manual es el corazón del proceso de cada poncho de temporada.

Uno de sus principales desafíos es continuar innovando sin perder la esencia artesanal. Frente a los tiempos acelerados de la industria, apuesta por preservar el valor del oficio y la dedicación que requiere cada creación.

Al mismo tiempo, encuentra nuevas oportunidades en la creciente valoración del diseño de autor y las prendas con identidad local, impulsada por festivales, ferias internacionales, desfiles y plataformas digitales.

Nuevos horizontes para JF

De cara al futuro, Jacquelines busca expandir su marca desde Corrientes hacia nuevos públicos, desarrollando colecciones que mantengan su sello distintivo.

Entre sus objetivos se encuentran explorar nuevas técnicas, incorporar intervenciones textiles innovadoras y continuar posicionando el arte textil como una expresión de trabajo, identidad y cultura.

Su propuesta reafirma que la tradición y la moda contemporánea pueden convivir en piezas que destacan por su originalidad, historia y personalidad.

CONTACTO

Tel: +5493794246648

Mail: [email protected]

Facebook: Jacquelines Fernandez

Instagram: @jacquelines_fernandez / @fernandezjacquelines