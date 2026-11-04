La paradoja del primer oído artificial

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Es la madrugada del domingo. Las luces están apagadas y el silencio de la casa amplifica el peso de una angustia que viene madurando hace días. Alguien abre un chat box en su pantalla y, con una honestidad descarnada que hace tiempo no practica con ninguna persona, comienza a tipear un testamento de frustraciones, miedos y vulnerabilidades. Del otro lado, la Inteligencia Artificial responde de inmediato con una empatía algorítmica impecable. No juzga, no se cansa y está disponible a cualquier hora. Asistimos, sin darnos cuenta, a un fenómeno clínico inédito de nuestro tiempo donde el primer espacio de descarga emocional dejó de ser humano.

La contradicción es profunda. Vivimos en la era de la hiperconectividad, un momento histórico donde las redes nos prometen cercanía absoluta. Sin embargo, el espacio elegido por cada vez más personas para desvestir el alma no es un café con un amigo, ni la mesa familiar, ni la intimidad de la pareja, es un procesador de lenguaje natural. Elegimos la máquina porque ofrece una asimetría perfecta y segura: todo el espacio es para nuestra catarsis, sin el riesgo humano del conflicto, el rechazo o la decepción. El dispositivo nos regala la ilusión de un control absoluto sobre nuestra propia narrativa.

El uso de la inteligencia artificial como refugio para la catarsis, aunque, funciona como un espacio seguro frente al juicio humano, su uso como sustituto de los vínculos reales puede derivar en un mecanismo de evitación emocional que frena la verdadera reparación psíquica. Detrás de esta conducta opera la intelectualización, un mecanismo de defensa donde el sujeto traduce su dolor en datos, explicaciones y teorías lógicas compartidas con el algoritmo. Al transformar la experiencia vivencial en un mero análisis abstracto, la mente logra una desconexión estratégica: se habla del sufrimiento para no sentirlo, postergando el contacto con la herida real y con el conflicto vincular que la causa. El circuito digital actúa como un analgésico provisorio, pero anestesiar la incomodidad no es lo mismo que resolverla.

La psicología nos enseña que el aparato psíquico se construye, se regula y se repara en el encuentro real con el Otro. Comprender intelectualmente lo que nos pasa es solo el primer paso; sanarlo requiere de un lazo con una persona. El oído artificial es un excelente espejo provisorio para aclarar las ideas, pero la salud mental y la verdadera madurez afectiva solo florecen cuando nos atrevemos a cerrar la pantalla, abandonar el escondite virtual y habitar la sagrada incomodidad de ser imperfectamente auténticos frente a una mirada humana.

María Gisela Constantino

Lic. En Psicología M-P- 7899

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@giselaconstantino