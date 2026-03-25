Estancia La Rosadita: un refugio idílico, y pet friendly, en San Andrés de Giles

Facundo ¿cómo empieza esta historia?
Estancia La Rosadita nació del anhelo de materializar un oasis de descanso. Junto a mi socia, Gaby, queríamos compartir la profunda paz que encontramos en San Andrés de Giles. De este modo, transformamos nuestra vocación por la hospitalidad y nuestro amor genuino por los animales en un proyecto de vida a puertas abiertas.
¿Cuáles son los servicios que brindan?
Somos un hotel de campo boutique que cuenta con 9 habitaciones exclusivas.
Nuestro espacio está concebido únicamente para adultos, lo que garantiza una atmósfera de máxima relajación. Además, somos orgullosamente pet friendly; nosotros mismos compartimos la vida con nueve perros, por lo que comprendemos a la perfección la importancia de vacacionar con nuestros compañeros de cuatro patas.
Otro pilar fundamental es nuestra propuesta gastronómica: nuestra propia "nonna" italiana es la artífice del menú, deleitando a los huéspedes con sabores caseros verdaderamente excepcionales.
¿Qué diferencia a Estancia La Rosadita?
Nuestra propuesta destaca por su autenticidad. La dualidad de ser un entorno "Sólo Adultos" y, simultáneamente, un paraíso para las mascotas es sumamente inusual. A esto le sumamos una atención sumamente personalizada y el privilegio de saborear auténtica comida italiana de autor en medio del campo. Aquí, el huésped no es un número de habitación; es nuestro invitado de honor.
¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?
Nuestro propósito es consolidarnos como el destino predilecto para personas y amantes de los animales que ansían desconectar del frenesí urbano, preservando siempre nuestra esencia íntima y familiar.
Se ve reflejada la dedicación y el amor por lo que hacen… ¿cambiarían algo en el camino que los trajo hasta acá?
Seguramente, habernos aventurado a dar este salto mucho antes. La gratificación diaria de ver a nuestros huéspedes regresar a sus hogares totalmente renovados es invaluable.
Ubicación: San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires.
