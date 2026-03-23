El detalle en Meghan Markle que confirmaría la separación del príncipe Harry

Meghan Markle volvió a captar la atención en una reciente aparición, donde un detalle en su imagen personal se convirtió en el centro de comentarios. La ausencia de un símbolo que siempre la acompañó en sus presentaciones oficiales generó especulaciones y abrió un nuevo debate sobre su relación con el príncipe Harry.

La ausencia de un detalle en Meghan Markle que plantó dudas sobre su relación con el príncipe Harry

Meghan Markle volvió a captar la atención en una aparición pública, donde un detalle en su estilo personal se transformó en el centro de comentarios. La ausencia de una pieza significativa que la acompañó durante años en sus presentaciones oficiales generó especulaciones en torno a su relación con el príncipe Harry.

Meghan Markle

En su más reciente aparición en Los Ángeles, la actriz asistió a una gala benéfica junto a su amiga Kelly Zajfen. A través de sus publicaciones de Instagram se la pudo ver sonriente y cercana con quienes la rodeaban, pero el foco de atención estuvo puesto en la elección de su look y en la falta de un accesorio que la suele acompañar siempre.

Durante la gala, Meghan Markle fue vista con un increíble y elegante vestido estilo strapless en color azul oscuro, que acompañó con un peinado recogido en un rodete bajo. Pero todas las miradas se quedaron en la ausencia del anillo de compromiso que le entregó el príncipe Harry en 2017.

Esta pieza incluye un diamante central proveniente de Botsuana y dos piedras que pertenecieron a la princesa Diana. Su significado, para muchos, trasciende lo material, por la conexión que mantiene con la familia real británica. La decisión de la artista abrió especulaciones entre sus seguidores, que señalaron que este detalle confirmaría la separación de la pareja.

Los detalles que confirmarían la separación de Meghan Markle y el príncipe Harry

En los últimos meses, Meghan Markle participó en diferentes actividades en Estados Unidos, donde se la pudo ver con distintos estilos. Sin embargo, en reiteradas oportunidades se notó la ausencia de su anillo de compromiso. Este detalle se convirtió en el centro de atención, abriendo debates entre sus seguidores sobre la pareja.

Meghan Markle y el príncipe Harry

Durante eventos realizados en 2025, como su viaje a Jordania, la duquesa de Sussex tampoco llevó la joya que simboliza su unión con el príncipe Harry. Esta aparición también derivó en distintos comentarios que empezaron a especular sobre una posible ruptura, mientras que otros señalaban que podría estar relacionado con su elección de estilo.

Hasta el momento, Meghan Markle no brindó explicaciones sobre esta decisión, aunque algunos especialistas en moda consideran que podría tratarse de una preferencia personal. La posibilidad de optar por un estilo más relajado y cómodo en su día a día se presenta como una alternativa coherente con la imagen discreta que suele proyectar en sus apariciones.

Meghan Markle y el príncipe Harry

Meghan Markle vuelve a estar en el centro de la atención por el detalle que confirmaría la separación del príncipe Harry. La ausencia del anillo de compromiso en sus últimas apariciones públicas se convirtió en el gesto más comentado. Aunque no existen declaraciones, este cambio en su imagen podría estar meramente relacionado con una elección de estilo.

VDV