Así fue el mega cumpleaños de Yanina Latorre: torta de tragos, sorpresa en vivo y mucho glamour

Uno de los eventos más esperados de los últimos días se celebró en la noche del 23 de marzo: el mega cumpleaños de Yanina Latorre. La conductora adelantó una noche de mucho glamour con sorpresas en vivo y una decoración de ensueño. Finalmente, se llevó a cabo, donde fueron invitados todos sus más cercanos y queridos, y ella no dudó en mostrar los detalles en sus historias de Instagram. Desde flores y tragos de autor hasta mucho baile, la fiesta se robó los aplausos de todos.

El mega cumpleaños de Yanina Latorre

Así fue el mega cumpleaños de Yanina Latorre: dos cambios de looks y "noche de chicas"

Yanina Latorre comenzó su 57 cumpleaños con una mega fiesta que fusionó el concepto de "noche de chicas" con la compañía de todos sus amigos y familia. El evento se llevó a cabo en un enorme carpa decorada con luces, que, rápidamente, se transformó en una pista de baile. Las mesas estaban llenas de flores de colores, siguiendo con la temática maximalista del lujo natural. Además de tragos de autor y una torta donde cada uno agarraba su bebida favorita, los asientos presentaba el nombre del invitado y un detalle del menú que incluía desde sushi hasta delicias dulces.

El mega cumpleaños de Yanina Latorre

El mega cumpleaños de Yanina Latorre

Para la ocasión, la conductora volvió a optar por dos looks llamativos, que volvían a invitar al uso maximalista de los brillos. Al comienzo de la noche, lució un vestido largo y ceñido al cuerpo total gold. El mismo tenía un escote cuadrado y era musculosa para mayor movilidad. Sin embargo, y tras soplar las velas, se cambió a un vestido mini total silver, también de brillos. Este último lo combinó con unas botas de caña alta blancas y lo decoró con el cotillón que repartió a sus invitados, anunciando el comienzo de la super fiesta.

El mega cumpleaños de Yanina Latorre

La increíble sorpresa en vivo en el cumpleaños de Yanina Latorre

Desde el anuncio del cumpleaños en redes sociales, Yanina Latorre prometió una sorpresa que enloquecería a todos. Con un gran ramo de flores, Carlos Baute llegó al evento de la conductora y se presentó en vivo para todos los invitados. El cantante, incluso, sacó a bailar a Yanina, provocando los gritos y la emoción de todos los presentes. De esta manera, tocó algunos de sus clásicos, y se quedó para disfrutar el final del gran evento, convirtiéndose en el show en vivo más aplaudido de las redes sociales.

Un festejo sin Lola Latorre: quiénes la acompañaron en la torta

Yanina Latorre celebró sus 57 años, justo cuando a Lola Latorre la invitaron a un exclusivo viaje por Tailandia de la mano de Victoria Secret. Debido a esto, fue el gran ausente del festejo. Sin embargo, la conductora, quien se había mostrado orgullosa por la nueva propuesta de su hija, se rodeo del resto de su familia y de Carlos Baute para el momento del cumpleaños. Diego Latorre llegó junto a su hijo, sosteniendo una gran torta Rogel, con velas doradas y una bengala. Todos le cantaron la reconocida canción, justo a la medianoche, cuando llegó el 24 de marzo, y se llevó los mensajes de felicitaciones de los presentes.

El mega cumpleaños de Yanina Latorre

El cumpleaños de Yanina Latorre fue un completo éxito, y los usuarios de las redes sociales no tardaron en exponer sus momentos favoritos. Algunos de sus amigos comenzaron a publicarle en historias mensajes de felicitaciones, al igual que sus fanáticos. La conductora volvió a demostrar el glamour que maneja en cada uno de sus eventos, llevando a cabo una increíble "noche de chicas", con tragos de autor, mucho baile y una sorpresa que se llevó los aplausos.

A.E